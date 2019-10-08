Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada 18 sanığa verilen hapis cezalarının onanması istendi

Dünya

ÖSO Fırat'ın doğusu için hazır: Can ve mallarınız emanetimizdir

Fırat'ın doğusunda terör örgütü PKK'ya karşı TSK ile birlikte savaşacak ÖSO birliklerinin hazırlıkları sona erdi. Suriye Milli Ordu Genelkurmay Başkanlığı, cephe ve asker taksimatını tamamladı. Sayı ve cephe noktalarının kesinleşmesi sonrası ÖSO askerlerinin belirlenen noktalara sevki başladı. Özgür Suriye Ordusu Genel Kurmay Başkanı General Selim İdris yayınladığı bildiri "PKK işgal hattında yaşayan tüm sivillerin canları, malları ve namus ve dinleri emanetimizdir. Fırat’ın Doğusu’nda yaşayan Müslüman, Hıristiyan, Aşuri, Ezidi, Arap, Kürt, Türkmen tüm halkımıza selam olsun. Kurtuluş vakti artık çok yakın" ifadelerine yer verildi.