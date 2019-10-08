Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada 18 sanığa verilen hapis cezalarının onanması istendi. OYNAT 01:45 Ömer Halisdemir'in 'vur' emri aldığı anlar Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in yeni görüntüleri ortaya çıktı. Halisdemir'in dömenin Özel Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'dan vur emrini aldığı an ve darbeci Terzi'nin vurulduktan sonra taşınma anı güvenlik kameralarına yansıdı. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2171532'); PID2.render('pid#comment-count-2171532'); BiP'te paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder