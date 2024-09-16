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Şehit Piyade Er Mustafa Alemdar memleketi Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı

Ağrı'da askeri görevini yaptığı birliğinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Piyade Er Mustafa Alemdar, memleketi Sakarya'da düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

17:11 - 16/09/2024 Pazartesi
IHA
Şehit Piyade Er Mustafa Alemdar, memleketi Sakarya'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Şehit Piyade Er Mustafa Alemdar, memleketi Sakarya'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Ağrı'da askeri görevini yaptığı birliğinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Piyade Er Mustafa Alemdar askeri tören eşliğinde Karasu'nun Göl köprü Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.



Alemdar'ın cenaze namazını Karasu İlçe Müftüsü Mehmet Çelebi kıldırdı. Cenaze namazının ardından Mustafa Alemdar'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracına konularak kortej eşliğinde Gölköprü Mahalle Mezarlığı'na kadar taşındı. Alemdar, gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.



Cenaze töreninde Sakarya Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, Sakarya Garnizon Komutan Vekili Albay Tarık Demirci, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, Karasu Cumhuriyet Başsavcısı Eba Nevfel Uçar ve ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.



#Sakarya
#cenaze töreni
#Şehit
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