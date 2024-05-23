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Şehit Savcı Murat Uzun'un kanı yerde kalmadı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 2023'te düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2'sinin turuncu kategoride arandığı, 1'inin 2012 yılında Ovacık'ta Savcı Murat Uzun'un şehit edilmesi olayında yer aldığı tespit edildi.

11:06 - 23/05/2024 الخميس
Güncelleme: 11:08 - 23/05/2024 الخميس
Yeni Şafak

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 2023'te düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2'sinin turuncu kategoride arandığı, 1'inin 2012 yılında Ovacık'ta Savcı Murat Uzun'un şehit edilmesi olayında yer aldığı tespit edildi.


Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu,
"Tespit edilen örgüt mensuplarından 'Edesa Saadet' kod adlı Hatice Yılmaz ' ın 19 Eylül 2012'de şehit olan Savcı Murat Uzun'un da failleri arasında olduğu tespit edildi. Yani şehit savcımızın kanı yerde kalmadı. Şehitlerimizin ruhu tekrar şad olsun"
dedi.



#savcı murat uzun
#şehit
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