Şehit Savcı Murat Uzun'un kanı yerde kalmadı

"Tespit edilen örgüt mensuplarından 'Edesa Saadet' kod adlı Hatice Yılmaz ' ın 19 Eylül 2012'de şehit olan Savcı Murat Uzun'un da failleri arasında olduğu tespit edildi. Yani şehit savcımızın kanı yerde kalmadı. Şehitlerimizin ruhu tekrar şad olsun"