Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Şehit Uzman Çavuş Demirci son yolculuğuna uğurlandı
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
HAKKÂRİ

Hakkari'de Yüksekova'da şehit olan Uzman Çavuş Demirci son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Demirci son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Volkan Demirci, Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı.

Haber Merkezi AA
Şehit Uzman Çavuş Volkan Demirci'nin naaşı, Samsun Çarşamba Havalimanı'na inen askeri uçaktan alındı.
Şehit Uzman Çavuş Volkan Demirci'nin naaşı, Samsun Çarşamba Havalimanı'na inen askeri uçaktan alındı.

Yüksekova'da şehit olan Uzman Çavuş Volkan Demirci'nin naaşı, Ordu'daki sis nedeniyle Samsun Çarşamba Havalimanı'na inen askeri uçaktan alınarak konvoy eşliğinde kara yoluyla Ordu'nun Çatalpınar ilçesindeki törenin yapılacağı futbol sahasına getirildi.

Buradaki törende, öz geçmişi okunan Demirci için dua edildi.

  • Bir yıl önce evlendiği öğrenilen Şehit Uzman Çavuş Demirci'nin cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Gündoğdu Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

AA

Cenaze törenine, şehidin eşi Nurdan, babası Ümran, annesi Hacer Demirci ve diğer yakınlarının yanı sıra Ordu Valisi Seddar Yavuz, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, AK Parti Ordu Milletvekilleri Şenel Yediyıldız ve Metin Gündoğdu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Hakkari'de terör saldırısı: 1 asker şehit
GÜNDEM
Hakkari'de terör saldırısı: 1 asker şehit
Derenin yönü değiştirilecek

Derenin yönü değiştirilecek

Uçuruma yuvarlanan muhabiri arama çalışmaları sürüyor.
Ercan Günkumpası biliyordu

Ercan Gün
kumpası biliyordu

Erdoğan narkoz etkisindeyken harekete geçme kararı almışlar.
Kıskıvrak yakalandı

Kıskıvrak yakalandı

​Polis aracını görünce 'Makas atim mi' demişti.
Gelen gidemiyor

Gelen gidemiyor

​'Türkiye'nin Maldivleri'ni her gün binlerce kişi ziyaret ediyor.
Yüzünü El Hamra'ya çeviren şehir

Yüzünü El Hamra'ya çeviren şehir

Üç tepe üzerine kurulmuş eşsiz şehir Granada.
İhraç sayısı<br>1500'ü aştı

İhraç sayısı
1500'ü aştı

TSK'dan ihraç edilen personel sayısı açıklandı.
İftara sizdeyim konum atın

İftara sizdeyim konum atın

Binali Yıldırım, gençlerin davetine kayıtsız kalmadı.
300 milyar<br>dolarlık cevap

300 milyar
dolarlık cevap

​Çin'in misillemesine ABD'den jet yanıt.
Üs bölgesine<br>taciz ateşi

Üs bölgesine
taciz ateşi

​Kuzey Irak'ta 1 askerimiz şehit oldu.
Transfer dersi

Transfer dersi

​130 bin euroya geldi, gol rekorunu kırdı.
Test süreci başlıyor

Test süreci başlıyor

Zırhlılar yerli motor ve bataryayla güçlenecek.
Yerlerini çekip PKK'ya göndermiş

Yerlerini çekip PKK'ya göndermiş

​İstanbul'a bomba yüklü araçla gelirken yakalan terörist her şeyi itiraf etti.
Rusya ile<br>kritik görüşme

Rusya ile
kritik görüşme

​Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile Suriye'yi görüştü.
Yeni paket geliyor

Yeni paket geliyor

​Bakan Albayrak: Bankalar ile ortak açıklayacağız.
'Monaco modeli'<br>gündemde

'Monaco modeli'
gündemde

Savunma ve dışişlerinde Türkiye'ye bağlanması masada.
Tablo yalanı<br>ortaya çıktı

Tablo yalanı
ortaya çıktı

Atatürk portresini İmamoğlu'nun ekibi indirmiş.
Endülüs:<br>Şeref ve utanç

Endülüs:
Şeref ve utanç

TVNET ile orucumuzu Kurtuba'da açıyoruz.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.