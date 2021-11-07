Şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın görevden alınacağı iddia edildi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl programına katılan isimlerden biri olan İyi Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, burada tepkisini dile getiren şehit ağabeyine ağza alınmayacak küfürler etti. Yaşananların kameralara yansıması, olayı Türkiye'nin gündemine taşıdı.

OYNAT 00:47 İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'dan şehit ağabeyine sinkaflı küfür İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretinde İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, şehit ağabeyi Tahir Kümran'a ağza alınmayacak küfürler etti.



Meral Akşener'in Selahattin Demirtaş'la kahvaltı yapabileceğini söylemesine tepki gösteren şehit ağabeyi Kümran'ın yanına gelen İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, kolunun altına aldığı şehit ağabeyine bu sırada sinkaflı küfür etti.



Görüntülerin sosyal medyaya yayılmasıyla Türrkkan'a tepkiler çığ gibi büyüdü.

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İSTİFA ETMEDİ, AKŞENER SESSİZ

Meral Akşener konuyla ilgili sessiz kalmayı tercih ederken Lütfü Türkkan'ın istifa etmemesi tepkilerin daha da artmasına neden oldu. Milliyetçi bir partide yer alan milletvekilinin şehit ağabeyine küfür etmesi, parti yönetimi tarafından ceza verilmek için yeterli görülmedi.

EN HAFİF CEZAYI ALACAK

Meral Akşener, kamuoyunda tepkileri bir nebze dindirebilmek için Lütfü Türkkan'a verilebilecek en hafif cezayı buldu. ANKA Haber Ajansı’nın İYİ Parti kulislerinden edindiği bilgiye göre, Lütfü Türkkan'ın grup başkanvekilliği görevinden alınacağı öğrenildi.

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