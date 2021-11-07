Şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın görevden alınacağı iddia edildi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl programına katılan isimlerden biri olan İyi Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, burada tepkisini dile getiren şehit ağabeyine ağza alınmayacak küfürler etti. Yaşananların kameralara yansıması, olayı Türkiye'nin gündemine taşıdı.
İSTİFA ETMEDİ, AKŞENER SESSİZ
Meral Akşener konuyla ilgili sessiz kalmayı tercih ederken Lütfü Türkkan'ın istifa etmemesi tepkilerin daha da artmasına neden oldu. Milliyetçi bir partide yer alan milletvekilinin şehit ağabeyine küfür etmesi, parti yönetimi tarafından ceza verilmek için yeterli görülmedi.
EN HAFİF CEZAYI ALACAK
Meral Akşener, kamuoyunda tepkileri bir nebze dindirebilmek için Lütfü Türkkan'a verilebilecek en hafif cezayı buldu. ANKA Haber Ajansı’nın İYİ Parti kulislerinden edindiği bilgiye göre, Lütfü Türkkan'ın grup başkanvekilliği görevinden alınacağı öğrenildi.