Şehit yakınına küfür eden İYİ Partili Türkkan'a Kocaeli'de soğuk duş: Vatan haini Lütfü

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili ve 1’inci sıra milletvekili adayı Lütfü Türkkan, şehit yakınına küfür etmesi sebebiyle vatandaşın tepkisiyle karşılaştı.
Geçtiğimiz aylarda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de yaptığı bir esnaf ziyareti sırasında, şehit ağabeyine küfür ettiği için gündem olan ve büyük tepki çeken İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Kocaeli'de vatandaşın sert tepkisiyle karşılaştı.
Türkkan ve beraberindeki İYİ Partililer, Gebze Fırtına Trabzonsporlular Derneği’ne ziyarete giderken sokaktaki vatandaşların tepkisi karşısında neye uğradığını şaşırdı.
"O şehit ailelerinin hesabı sorulacak"
Vatandaşlar Türkkan'a şu sözlerle tepki gösterdi: