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Şehit yakınına küfür eden İYİ Partili Türkkan'a Kocaeli'de soğuk duş: Vatan haini Lütfü

Şehit yakına ettiği küfürle hafızalara kazınan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, seçim çalışmaları sırasında vatandaşın sert tepkisi ile karşılaştı. Kocaelililerin tepkisi karşısında neye uğradığını şaşıran Türkkan, “Terbiyesiz Lütfü. Şehit ailelerine küfür eden Lütfü. Senin de hesabın sorulacak. Vatan haini" sözleri üzerine arkasına bakmadan kaçtı.

18:08 . 3/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İYİ Parti Kocaeli Milletvekili ve 1’inci sıra milletvekili adayı Lütfü Türkkan, şehit yakınına küfür etmesi sebebiyle vatandaşın tepkisiyle karşılaştı.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili ve 1’inci sıra milletvekili adayı Lütfü Türkkan, şehit yakınına küfür etmesi sebebiyle vatandaşın tepkisiyle karşılaştı.

Geçtiğimiz aylarda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de yaptığı bir esnaf ziyareti sırasında, şehit ağabeyine küfür ettiği için gündem olan ve büyük tepki çeken İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Kocaeli'de vatandaşın sert tepkisiyle karşılaştı.

Türkkan ve beraberindeki İYİ Partililer, Gebze Fırtına Trabzonsporlular Derneği’ne ziyarete giderken sokaktaki vatandaşların tepkisi karşısında neye uğradığını şaşırdı.

"O şehit ailelerinin hesabı sorulacak"

Vatandaşlar Türkkan'a şu sözlerle tepki gösterdi:

“Terbiyesiz Lütfü. Şehit ailelerine küfür eden Lütfü. Senin de hesabın sorulacak. Vatan haini Lütfü. Vatan hainleri. Yakışıyor mu bir delikanlıya küfür etmek. O şehit ailelerinin hesabı sorulacak Lütfü. Yanlış yoldasın Lütfü”


#Lütfü Türkkan
#İYİ Parti
#Kocaeli
33 dakika önce
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