Şehitler Abidesi'nde Çanakkale Kara Savaşları'nın 108'inci yılında tören düzenlendi

"Çanakkale; Malazgirt, Mohaç gibi şanlı tarihimizin ve milli mücadelemizin en büyük mihenk taşlarından biridir. Bundan 108 yıl önce, Türk İslam coğrafyasının her bir köşesinden gelip bu toprağa kanını akıtmış, canını katmış evlatlar, babalar, ağabeyler, gösterdikleri fedakarlıkla Çanakkale destanını yazmıştır. Bu destan, Türk milletinin yeniden doğuş destanı olduğu gibi başka milletlere de milli benliklerini hatırlatan bir ilham kaynağı olmuştur. Türk askeri, Çanakkale'de sadece kahramanlığını ortaya koymamıştır, ahlakını, dürüstlüğünü ve vicdanını da en zor şartlarda koruyarak, düşmanına, vatanını işgale gelenlere karşı sergilediği insaflı tutumuyla bu savaşın 'Centilmenler savaşı' olarak anılmasını da sağlamıştır. Bu hasletler Türk askerinin kışlada aldığı askeri terbiyeden evvel evinde aldığı manevi Türk aile terbiyesine dayanır."