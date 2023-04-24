Şehitler Abidesi'nde Çanakkale Kara Savaşları'nın 108'inci yılında tören düzenlendi

Çanakkale Şehitler Abidesi
Tören, Türkiye Cumhuriyeti adına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın, Abide alanındaki anıta ay yıldız motifli çelengi bırakmasıyla başladı.
Saygı duruşunda bulunulması, tören kıtası tarafından saygı atışı yapılmasının ardından program, İstiklal Marşı eşliğinde göndere Türk bayrağının çekilmesiyle devam etti.
Bakan Yardımcısı Demircan, törende yaptığı konuşmada, Çanakkale Kara Muharebeleri'nin başladığı bu tarihi günün 108'inci yılında, Türk milletini şanlı zafere ulaştıran tüm şehit ve gazileri minnetle yad ettiğini söyledi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenleri de rahmetle anan Demircan, o yıllarda Çanakkale'de olduğu gibi nice zorluklarda ülkenin tek yürek haline geldiğini vurguladı.
Çanakkale'nin, yüksek faziletlere sahip milletin vatanseverlik, fedakarlık, cesaret gibi hasletlerle yazdığı kahramanlık destanı olduğunu kaydeden Demircan, şu değerlendirmelerde bulundu:
Demircan, Türk milletinin şehitlerini hiç unutmadığı gibi hafızasında kin ve nefreti tutmayı asla seçmediğini dile getirdi.
Demircan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki başarılarının arkasında, geçmişte de olduğu gibi bugün de "milli vizyon" Çanakkale ruhunun bulunduğunu anlattı.
"Burada olmak bir ayrıcalık"
İtilaf Devletleri'ni temsilen konuşan İngiltere Genelkurmay Başkanı Patrick Sanders da bugün bir arada bulunmalarının, yıllar önce savaşan askerlerin cesaretini ve fedakarlığını yansıttığını belirtti.
Herkesin Avrupa'da ve dünyada uzun vadeli barışı sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağını dile getiren Sanders, Çanakkale'nin tarih ve zamanın ötesinde olduğunu söyledi.
"Güçlü olan değil haklı olanın galip geleceği bir kez daha anlaşılmıştır"
Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise Çanakkale Muharebeleri'nde şehit ve gazi olan, Çanakkale'yi geçilmez yapan tüm Mehmetçikler ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle andığını bildirdi.
Kaşdemir, 108 yıl önce bu topraklarda dünya tarihinin akışının değiştiğini ve dünya tarihinin adeta yeniden yazıldığını belirterek, şunları kaydetti:
Kaşdemir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale'den sonra Türk milletinin desteğini alarak kurtuluş mücadelesini başlattığını hatırlatarak, uzun ve meşakkatli bir yolculuğun sonunda cumhuriyeti ilan ettiğini, dolayısıyla Cumhuriyetin temellerinde Çanakkale ruhunun olduğunu vurguladı.
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut da törene katıldı
Kur'an-ı Kerim tilavetine de yer verilen törende, şehitler için dua edildi. "Çanakkale Türküsü"nün seslendirildiği program kapsamında Türk ve Anzak askerleri ile gaziler ve izciler tören geçişi yaptı.
Bakan Yardımcısı Demircan ile Genelkurmay Başkanı Sanders ve beraberindekiler, resmigeçidi izledi. Tören, şehitlik defterinin imzalanmasının ardından temsili şehit mezarlarına karanfil bırakılmasıyla sona erdi.
Anma törenine, Avustralya Gazi İşleri Bakanı Matt Keogh, Yeni Zelanda Savunma Bakanı Andrew Little, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, savaşa katılan ülkelerin temsilcileri ile çok sayıda gazi ve yabancı misyon temsilcileri katıldı.