Çanakkale Zaferi'nin 108. yılı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca dalış turizmine açılan bölgede 108 yıl önceki muharebelerden kalma batık gemiler görüntülendi. Su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekibi, Çanakkale Boğazı'nda yaptığı dalışta, 1915'te İttifak Devletleri ile İtilaf Devletleri arasındaki savaşta batırılan gemilerin batıklarının bulunduğu Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nı kamerasıyla kaydetti. Görüntülenen batıklar arasında Helles Barcları da yer aldı.