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Çanakkale Zaferi'nin 108. yılı

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü Türkiye'nin dört bir yerinde coşkuyla kutlanacak. Zaferin 108. yıl dönümünde Çanakkale'yi geçilmez kılan tüm kahramanlarımız minnetle anılacak.

10:10 . 18/03/2023 Cumartesi
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Çanakkale Destanı'nın 108. yılı

Çanakkale Destanı'nın 108. yılı

Çanakkale'de 18 Mart 1915'te elde edilen deniz zaferi, etkinliklerle kutlanacak. Kutlama törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Zaferin yıl dönümünde, Şehitler Abidesi ve Seddülbahir Kalesi'nde iki ayrı anma programı düzenlenecek. İlk tören Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek.


Birinci Dünya Savaşı'nda ittifak devletleri safında Almanya'nın yanında savaşa giren Osmanlı Devleti, Çanakkale Cephesi'nde millet olarak varoluş mücadelesi verdi.


Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Savaşı, 19 Şubat 1915’te Çanakkale Boğazı’ndaki deniz savaşıyla başladı. Ardından karada Seddülbahir, Arıburnu ve Anafartalar cephelerinde devam etti.



325 gün süren savaşlar Türk ordusunun zaferiyle sonuçlandı

325 gün süren Çanakkale Savaşları 9 Ocak 1916`da Türk ordusunun zaferiyle sona erdi.

Çanakkale`de 18 Mart 1915`te elde edilen deniz zaferi, Türkiye`nin geleceği için bir dönüm noktası oldu. Çanakkale`nin geçilemeyeceğini kanıtladı.








#Çanakkale Zaferi
#18 Mart
#Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü
34 dakika önce
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