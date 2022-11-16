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ANTALYA

Şehitler için 251 hatim: Birliğimizi bozamayacaklar

15 Temmuz Derneği, Antalya Kemer’de düzenlenen ‘15 Temmuz Derneği 6. Geleneksel Şehit Aileleri Buluşması’nda birçok şehirden gelen sivil toplum kuruluşlarıyla hatim programı yaptı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş, şehitler için okutulan 251 hatimin duasını yaptı. Polis Aytekin Kuru’nun babası Süleyman Kuru, Taksim'deki saldırıya ilişkin “O ailelerinin acısını biz de yaşıyoruz” dedi.

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Rabia Şenol Yeni Şafak
Şehitler için 251 hatim: Birliğimizi bozamayacaklar
'15 Temmuz Derneği 6. Geleneksel Şehit Aileleri Buluşması'

Antalya’nın Kemer ilçesinde “15 Temmuz Derneği 6. Geleneksel Şehit Aileleri Buluşması” düzenlendi. “Her ayın 15’inde 251 Hatim Programı” kapsamında farklı şehirlerdeki sivil toplum kuruluşlarıyla hatim programı yapan 15 Temmuz Derneği, kasım ayı hatim programını Antalya’da gerçekleştirdi. Programa Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, eski bakan İdris Güllüce, Antalya Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, 15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve şehit İlhan Varank’ın ablası Ayşe Varank Arslantürk ile 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç da katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için okutulan hatimlerin duasını yaptı.

VATAN İÇİN CAN VERDİLER

Duasında 15 Temmuz şehitlerinin vatanı milleti kurtarmak için canlarını feda ettiğini vurgulayan Erbaş, İstanbul’da yaşanan bombalı terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşları da andı. Erbaş, “Hain bir saldırıda canlarını feda eden 6 kardeşimizin de ruhlarını şad eyle yaralılara acil şifalar nasip eyle. Vatanımızı, devletimizi ilelebet payidar eyle, düşman istilasından terör belasından muhafaza eyle. “ dedi.

AYNI ACIYI BİZ DE YAŞIYORUZ

Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit düşen Kozanlı Özel Harekat Polisi Aytekin Kuru’nun babası Süleyman Kuru da acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi. Kuru, “Taksim’de meydana gelen hain terör patlamasında hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmet diliyorum. Ailelerinin yaşadığı acıyı biz de yaşıyoruz. Birliğimizi bozamayacaklar. ” dedi.

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