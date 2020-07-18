Şehitlerimizi uğurladık: Yiğitlere veda

Van'da, keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş, Pilot Komiser Yardımcısı Samet Üstüner, komiser yardımcıları Semih Güzelay ile İrfan Aydoğan, polis memurları Mustafa Keskin, Burak Derya ile Onur Ramazan Bayram ve Siirt’teki operasyonda şehit düşen Özel Harekat polisi Anıl Kemal Kurtul son yolculuklarına uğurlandı.

ŞEHİT EŞİNİN ÜNİFORMASINI GİYDİ

Şehit Semih Güzelay için İzmir'de tören düzenlendi. Törene, şehidin eşi komiser Gözde Güzelay, annesi Zakire, babası Mustafa, kardeşleri Selçuk ve Mustafa Güzelay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve vatandaşlar katıldı. 4 ay önce evlendiği öğrenilen Güzelay’ın komiser olan eşi Gözde Güzelay törende eşinin polis üniformasını giydi. Şehidin naaşı, Bornova Işıkkent Şehitliği'ne defnedildi.

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BABASININ ELİNİ BIRAKMADI

Şehit İrfan Aydoğan için de Bursa'da tören düzenlendi. Törene şehidin annesi Mediha, ağabeyleri Emrah ve Emre Aydoğan ile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin cenazesi Hamitler Şehitliği'ne defnedildi. Şehit Onur Ramazan Bayram için Manisa'da tören düzenlendi. Törene, şehidin annesi Semra, babası Nail, kardeşi Cenap Bayram, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve vatandaşlar katıldı. Şehidin kardeşi, tören boyunca babasının elinden tuttu. Şehidin naaşı, Alaşehir Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

BAKANLAR DA KATILDI

Şehitler Samet Üstüner ve Mustafa Keskin için ise Ankara'da tören düzenlendi. Törene, şehitlerin ailelerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler da katıldı. "İhtiram yürüyüşü"nde Buhurizade Mustafa Efendi'nin "Tekbir" (Itri) adlı eseri çalındı. Üstüner'in cenazesi Beypazarı'nda, Keskin'in cenazesi ise Evren'de toprağa verildi.

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TÜRK BAYRAKLI TİŞÖRTLE TÖRENDE

Şehit Gökhun Mete Altunbaş için Kırıkkale'de ikindi vaktinde tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu de katıldı. Şehidin babası Süleyman Altunbaş törende oğlunun fotoğrafını öperek gözyaşı döktü. Şehidin annesi Sonay ve eşi Hilal Altunbaş da törende gözyaşlarına boğuldu. Şehidin 1,5 yaşındaki oğlu Göktürk de ailesi birlikte törene katıldı. Üzerindeki Türk bayraklı tişortle polislerin kucağında töreni izleyen Göktürk Altunbaş, babasının Türk bayrağına sarılı tabutuna uzanarak uzun süre baktı.

Evlada son görev

Şehit Burak Derya için memleketi Mersin'de tören düzenlendi. Şehit annesi Firdevs Derya, tören sırasında "Oğlum, tüm arkadaşların toplanmış buraya. Yavrum, tüm meslektaşların burada bak" diye ağıt yaktı. Acılı anneyi, görevli polisler ve yakınları teskin etti. İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, babası Özcan Derya ve meslektaşlarının omzunda cenaze aracına taşındı. Şehidin naaşı, Ovabaşı Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.

Dik duracağım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit eşi Büşra Keskin'i teselli etmeye çalıştı.

Şehit Samet Şehit Üstüner'in 1,5 yıllık eşi Elif Üstüner, tören boyunca eşinin fotoğrafına sarıldı. Törende gözyaşlarına boğulan anne Ayşe Üstüner'i, polisler sakinleştirdi. Şehit Mustafa Keskin'in eşi Büşra Keskin de törene kucağında 10 aylık oğlu Ali ile birlikte katıldı. Gözyaşlarına boğulan Büşra Keskin'i, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu teselli etmeye çalıştı. Şehit Mustafa Keskin'in eşi Büşra Keskin, "Dik duracağım, oğluma da bakacağım. Gözün arkada kalmasın" diyerek gözyaşı döktü. Büşra Keskin, eşini asker selamıyla uğurladı.

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Oğlumun kanı yerde kalmasın

Anne Meryem Kurtul,

Siirt'in Pervari ilçesinde yürütülen terör operasyonunda şehit düşen Özel Harekat polisi Anıl Kemal Kurtul'un (29) cenazesi, memleketi Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde toprağa verildi. Cenaze törenine, şehidin babası Muhammet, annesi Meryem, eşi Hülya ve 6 aylık kızı Öykü Kurtul ile yakınları, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Kurtul'un naaşı, mezarlıktaki şehitliğe defnedildi. Şehidin annesi Meryem Kurtul, törene katılan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı’dan oğlunun kanının yerde kalmamasını istedi. Kurtul, "Yıkılsın dağlar, kahrolsun PKK" diyerek gözyaşı döktü.

İki şehit aynı karede

Samet Üstüner ve Mahmut Bilgin yakın arkadaştı.

Van’da şehit olan Samet Üstüner'in, 4 yıl önce Şırnak'ın İdil ilçesinde teröristlerin yola döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Özel Harekat polisi Mahmut Bilgin'le ilkokulda sınıf arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Şehitler Üstüner ve Bilgin'in, yıllar önce Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Gazipaşa İlköğretim Okulu'nda aynı sınıfta eğitim gördüğü ve yakın arkadaş oldukları öğrenildi.