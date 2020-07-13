Şehitlerin anısına: Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes, Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es!

Altun, Twitter hesabından “Vatanını müdafaa etmek için bir an bile düşünmeden yardan ve serden geçen kahraman şehitlerimizin aziz ruhlarına saygı ve rahmetle...” notunu düşerek yaptığı paylaşımda, İletişim Başkanlığınca hazırlanan “15 Temmuz Mehteri” isimli esere yer verdi.

ERDOĞAN ŞİİR OKUDU

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesinde, 15 Temmuz şehitleri anısına hazırlanan eserin tanıtım videosunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, şair Necip Fazıl Kısakürek’in “Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes/Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es” dizelerini seslendirdi. Eserin, Ayasofya Meydanı’nda çekilen klipte de FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminde yaşanan gelişmelerin, darbe girişimini engelleyebilmek için sokaklara çıkan vatandaşların verdiği mücadelenin görüntüleri yer alıyor.