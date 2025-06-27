Şehrin göbeğinde "pes" dedirten kural ihlali: Kasasında yolcu taşıyarak ters şeritten ilerledi

Sakarya'da sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet Maliye Caddesi üzerinde ters şeride girdi. Serdivan istikametinde ilerleyen ve virajı ters yönde dönerek, kavşağa geldiğinde dahi doğru şeride geçmeyen kamyonet sürücüsü, adeta kazaya davetiye çıkardı.

Öte yandan, ters şeride giren kamyonet sürücüsünün kural tanımazlığının yanı sıra, aracın açık kasasında hiçbir güvenlik önlemi olmadan yolculuk eden iki kişi de dikkat çekti.