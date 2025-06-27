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Şehrin göbeğinde "pes" dedirten kural ihlali: Kasasında yolcu taşıyarak ters şeritten ilerledi

Şehrin göbeğinde "pes" dedirten kural ihlali: Kasasında yolcu taşıyarak ters şeritten ilerledi

09:2727/06/2025, Cuma
IHA
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Kamyonet şoförü, diğer sürücülerin uyarılarına da aldırış etmeden tehlikeli yolculuğa devam etti.
Kamyonet şoförü, diğer sürücülerin uyarılarına da aldırış etmeden tehlikeli yolculuğa devam etti.

Sakarya'da kaydedilen bir trafik ihlali pes dedirtti. Ters şeride girerek ilerleyen ve diğer sürücülerin uyarılarına da aldırış etmeyen kamyonet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Üstelik kamyonetin açık kasasında bulunan iki kişi, ihlalin boyutunu daha da arttırdı.

Sakarya'da sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet Maliye Caddesi üzerinde ters şeride girdi. Serdivan istikametinde ilerleyen ve virajı ters yönde dönerek, kavşağa geldiğinde dahi doğru şeride geçmeyen kamyonet sürücüsü, adeta kazaya davetiye çıkardı.


Öte yandan, ters şeride giren kamyonet sürücüsünün kural tanımazlığının yanı sıra, aracın açık kasasında hiçbir güvenlik önlemi olmadan yolculuk eden iki kişi de dikkat çekti.




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