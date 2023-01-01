Sel felaketinin yaraları hızla sarılacak: Bakan Koca '159 sağlık çalışanımızla Libya'dayız' diyerek duyurdu

Libya'da 10 Eylül'de Daniel fırtınasının neden olduğu sel felaketi sonrası Libya Ulusal Birlik Hükümeti, selden etkilenenler için 17 ülkeden 38 yardım uçağının geldiğini duyurdu. Hükümete bağlı "Acil durum ve hızlı müdahale" ekibinin "Hükümetimiz" adlı platformundan yapılan yazılı açıklamada, "17 ülkeden yardım uçağı geldi. Buna binaen önümüzdeki saatlerde ulaşacak olan, İtalya'dan gönderilen helikopter donanımlı bir gemi ile birlikte 5 gemi de ulaşmış olacak." ifadelerine yer verildi.