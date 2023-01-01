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Sel felaketinin yaraları hızla sarılacak: Bakan Koca '159 sağlık çalışanımızla Libya'dayız' diyerek duyurdu

Türkiye'nin sel felaketini yaşayan Libya'ya gönderdiği 148 kişilik takviye ekip ve ekipman desteği afet bölgesine ulaştı. Söz konusu gelişmeyi ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Şu an, toplam 159 sağlık çalışanımız, tam donanımlı Sahra Hastanesi, gereken ilaç ve tıbbı malzemeler ve Acil Müdahale Ünitelerimizle Libya halkının yanındayız." dedi.

Semih Bozkuş
22:15 . 16/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Türkiye'nin sağlık ordusu Libya'da

Türkiye'nin sağlık ordusu Libya'da

Türkiye, sel felaketi nedeniyle 15 binin üzerinden can kaybının yaşandığı Libya'yı yalnız bırakmadı.

Afet yaşandıktan sonra kısa sürede yardım elini uzatan Türkiye, bölgeye 11 kişilik Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve UMKE ATAK personeli gönderdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı son bilgilendirme ile Türkiye'nin Libya'ya takviye ekip ve teçhizat gönderdiğini duyurdu.

Sosyal medya platformu 'X' hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, 148 kişilik takviye ekibinin ve ekipman desteğinin Libya'ya ulaştığını açıkladı.

Yaptığı paylaşımda "159 sağlık çalışanımızla Libya'dayız" diyen Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"148 kişilik takviye ekibimiz ve ekipman desteğimiz, sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışan Libya’ya bugün ulaştı. Şu an, toplam 159 sağlık çalışanımız, tam donanımlı Sahra Hastanesi, gereken ilaç ve tıbbı malzemeler ve Acil Müdahale Ünitelerimizle Libya halkının yanındayız. Libya’da olmak, kardeşlik ve insanlık görevimiz."




#Libya
#Sel Felaketi
#Türkiye
#Yardım
#Sağlık Ekipleri
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