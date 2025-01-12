Selahaddin'in evlatlarını Siyonistlere kul köle yapamazsınız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terörsüz Türkiye” hedefine ulaşmaya çalışırken PKK/YPG’nin İsrail’den destek istemesine dikkat çekti. Erdoğan, Diyarbakır’daki mesajında “Sıkıştıkları için, gidip Gazze’de soykırım yapan, İslam’ı boğmak isteyen Siyonistlere adeta yalvarıyorlar. Selahaddin Eyyubi’nin evlatlarını hiç kimse Siyonistlerin kapısında kul köle yapamaz” dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Son 1,5 asırdır, bilhassa da son yarım asırdır yaşadığımız sancılara artık ‘dur’ deme vaktidir. Artık yeni şeyler söyleme vaktidir” dedi. Erdoğan, Seyrantepe Spor Salonu’nda düzenlenen AK Parti Diyarbakır 8. Olağan İl Kongresi’ne katıldı. Hayatın her alanında etle tırnak gibi birbirine geçmiş insanları ayırmaya kalkmanın zulmün en büyüğü olduğunu ifade eden Erdoğan, birliği ve beraberliği güçlendirmenin, hayalleri ve hedefleri aynı vizyon etrafında bütünleştirmenin önemini vurguladı.
YENİ VE ÖNEMLİ BİR FIRSAT PENCERESİ
Terörle mücadeledeki tavizsiz çalışmalar sayesinde terör örgütünün Türkiye sınırları içinde eylem yapamaz hale geldiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti: “Diğer ülkelerdeki terör unsurlarını da önemli ölçüde sınırlarımızdan uzaklaştırdık. Terörü kaynağında bertaraf etme stratejimizle terör örgütü çok ciddi kan ve güç kaybına uğradı. Suriye’de 8 Aralık’ta yaşanan devrimle birlikte örgütün bölgesel hevesleri de kursaklarında kaldı. Sırtını kime yaslarsa yaslasın artık hiçbir terör örgütü Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin karşısında herhangi bir şansı olmadığını gördüğünüz gibi biliyor. Tabii biz meseleye kalıcı çözüm bulma arayışımızdan da vazgeçmedik. Siyasetimizde ve bölgemizde yaşanan kritik bazı değişiklikler sonrasında terör belasını bitirmek için ülkemizin önüne yeni ve önemli bir fırsat penceresi daha açılmıştır. Bunun heba ve heder edilmesini doğru bulmuyoruz.”
ÖRGÜT KENDİNİ FESHETSİN
Son dönemde gerçekleşen çalışmaların tek bir amacı olduğunu vurgulayan Erdoğan şu hususlara dikkat çekti: “Terör örgütünün kendini feshetmesi, silahların kayıtsız şartsız teslim edilmesi, örgütün siyaset üzerindeki vesayetinin tamamen kaldırılması, bölücü örgütün baskısı dolayısıyla bir Türkiye partisi olma vasfını kazanamayan siyasi yapıya bu yönde kendini geliştirme fırsatı verilmesi, bölgemizde artan çatışmalar karşısında iç cephemizin güçlendirilmesi, ez cümle yarım asırlık bölücü terör parantezinin kapatılması tüm boyutları ve unsurlarıyla ebediyen tarihe gömülmesidir. Altını çizerek ifade etmek istiyorum ki bu sadece ve sadece büyük ve güçlü Türkiye hedefinin önündeki en son engellerden birinin devreden çıkartılmasıdır. Bu Kürt kardeşlerimizle ilgili bir konu da değildir. Sadece terör örgütünün tasfiye edilmesiyle sınırlı bir husustur. Gençler, milletimizin birliğini, devletimizin ebet müddet gücünü, Ahmed Arif’in ifadesiyle ‘Bu yılanlara, bu çıyanlara yedirmeyeceğiz.’ Neredeyse yarım asırdır bu millete, nice acılar yaşatan oyunun son halkasını Allah’ın izniyle bozma aşamasındayız."
Siyonistlere yalvarıyorlar
- Bin yıl boyunca bu topraklarda ırkçılığın kendisine oksijen bulamadığını, yeşeremediğini, boy veremediğini bildiren Erdoğan, şöyle devam etti: “Bizler aynı kıbleye dönüyoruz, aynı kitabı okuyoruz, aynı Peygamberin izinde yürüyoruz. Bizler tarih boyunca sadece birlikte savaşmadık, sadece birlikte zaferler kazanmadık. Aynı zamanda birlikte medeniyetler inşa ettik. Selçuklu'yu, Osmanlı'yı, Türkiye Cumhuriyeti’ni birlikte kurduk. Türk ile Kürt’ün arasına ayrımcılık sokan hem Kürt’ün düşmanıdır hem Türk’ün düşmanıdır. En çok da Müslüman’ın düşmanıdır. Sıkıştıkları için gidip Gazze’de soykırım yapan, bebek katleden, insanlığı, İslam’ı boğmak isteyen Siyonistlere adeta yalvarıyorlar. Selahaddin Eyyubi’nin evlatlarını hiç kimse Siyonistlerin kapısında kul köle yapamaz. Bunların derdi Kürtler, Araplar, Türkler değil. Bunların derdi başka. Onun için bunlara Kürt, Türk, Arap hep birlikte karşı çıkacağız.”
Sonları hüsran olacak
Biz, sizi gizli değil hep aleni sevdik, açıktan sevdik. Sadece sevmekle kalmadık, yatırımlardan hak ve özgürlüklere kadar her alanda eşi benzeri görülmemiş hizmetlere, eserlere kavuşturduk” diye konuşan Erdoğan, “Böyle bir aşkla Diyarbakır’a hizmet ederken birileri ne yapıyordu?” diye sorarak sözlerini şöyle sürdürdü: “İdeolojilerine uygun suni bir tarih icat etmeye çalışıyorlardı. Kim desteklerse desteklesin, küçük çıkarlar uğruna bu tür ihanet projelerine payandalık edenlerin sonu hüsran olacaktır. Selahaddin Eyyubi’nin gaza arkadaşlarını, emperyalist emellerine alet etmeye çalışanlar hepimizin ortak hasmıdır.
Suriyeli Kürtler de kazandı
Artık eski Türkiye yok. Boyun eğmek, rıza göstermek yok. Dayatmalara ‘eyvallah’ demek yok” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Eski Türkiye, eskide kaldı. Şimdi milletinin tüm fertleriyle bir olan beraber olan sadece ülke içinde değil ülke dışında da zulme itiraz eden bir Türkiye var. Suriye’de 13 yıldır mazlumun yanında dururken bize ne dediler, bu CHP bize ne dedi? ‘Ne işiniz var Suriye’de?’ Türkiye’ye sığınmış Suriyeli mazlumları zorla göndermekle tehdit etmediler mi? Sonuçta ne oldu? Sadece Suriyeli Araplar mı, Türkmenler mi kazandı? Hayır, Suriyeli Kürtler de kazandı. Suriyeli Kürt kardeşimin varlığı inkar ediliyordu, kimliği yoktu, tapusu yoktu, hakkı yoktu. Şimdi inşallah hepsi teslim edilecek, kimliğinden pasaportuna kadar hepsi teslim edilecek. Bu zafer unutmayın hepimizin zaferidir. Bu Suriye halkıyla birlikte milletimizin de zaferidir. Bu zafer kardeşliğin zaferidir.
Sen varsan ben de varım
- Erdoğan, konuşması sonrası Şanlıurfa türküleri seslendiren İbrahim Tatlıses’e eşlik etti. Tatlıses ile Erdoğan arasındaki diyalog, Şanlıurfa’daki buluşmaya damgasını vurdu. Tatlıses'in, "Üçüncü döneme, gelecek döneme, Cumhurbaşkanlığı adaylığına var mısın?” sorusuna Erdoğan, "Sen varsan ben de varım” yanıtını verdi. Tatlıses bunun üzerine “Ölümüne varım. 'Sözü aldık'' dedi.