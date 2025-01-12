Selahaddin'in evlatlarını Siyonistlere kul köle yapamazsınız

Artık eski Türkiye yok. Boyun eğmek, rıza göstermek yok. Dayatmalara ‘eyvallah’ demek yok” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Eski Türkiye, eskide kaldı. Şimdi milletinin tüm fertleriyle bir olan beraber olan sadece ülke içinde değil ülke dışında da zulme itiraz eden bir Türkiye var. Suriye’de 13 yıldır mazlumun yanında dururken bize ne dediler, bu CHP bize ne dedi? ‘Ne işiniz var Suriye’de?’ Türkiye’ye sığınmış Suriyeli mazlumları zorla göndermekle tehdit etmediler mi? Sonuçta ne oldu? Sadece Suriyeli Araplar mı, Türkmenler mi kazandı? Hayır, Suriyeli Kürtler de kazandı. Suriyeli Kürt kardeşimin varlığı inkar ediliyordu, kimliği yoktu, tapusu yoktu, hakkı yoktu. Şimdi inşallah hepsi teslim edilecek, kimliğinden pasaportuna kadar hepsi teslim edilecek. Bu zafer unutmayın hepimizin zaferidir. Bu Suriye halkıyla birlikte milletimizin de zaferidir. Bu zafer kardeşliğin zaferidir.