Selçuk Bayraktar: 10 ülkeyle TB2 İHA için sözleşme aşamasındayız

Dünya medyasının gündeminden düşmeye Türk İHA'sı Bayraktar TB2 için çok sayıda ülke sıraya girmiş durumda. Son olarak NATO ve AB ülkesi Polonya'ya satılan Bayraktar TB2'lerle ilgili bir açıklama yapıldı.

10 ÜLKEYLE GÖRÜŞÜLÜYOR

Gebze Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Kulübü'nün düzenlediği Havacılık ve Uzay Zirvesi'nde konuşma yapan BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, TB2'ler için 10 ülkeyle görüşme yaptıklarını ve sürecin sözleşme aşamasında olduğunu aktardı.

TB3'ÜN İLK UÇUŞU 2022'DE

Star Gazetesi'nin haberine göre, Bayraktar, TB3 İHA'nın da 2022 yılında ilk uçuşunu gerçekleştireceğini söyledi. 1450 kg kalkış ağırlığına sahip TB3, yüksek irtifada görev yapabilecek. Selçuk Bayraktar, TB3'te kullanılacak yerli motorun ise TEI tarafından geliştirildiğini aktardı.

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DÜNYA Polonya'ya ilk Bayraktar TB2 teslimatı önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek