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Selçuk Bayraktar CHP, Sözcü ve T24'ün ortak yalan haberine isyan etti

Selçuk Bayraktar CHP, Sözcü ve T24'ün ortak yalan haberine isyan etti

Atatürk Havalimanı'nda iç ve dış hat terminallerinin T3 Vakfı ile SAHA İstanbul'a tahsis edileceği yalanına Selçuk Bayraktar'dan sert tepki geldi. Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Doğru değil, yalan, iftira" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar açıklama yaptı.
Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar açıklama yaptı.

T24 Gazetesi, Sözcü yazarı Necati Doğru’nun köşe yazısından yaptığı alıntıda, CHP’li vekil Özgür Karabat’ın 5 soru önergesinde yer alan iftira niteliğindeki maddelerine yer verdi.

CHP’li vekil Karabat’ın soru önergesinde bulunan ”İki pistini kaybeden Atatürk Havalimanı'nda geçtiğimiz yıl dış ve iç hat terminal binası olarak kullanılan terminallerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olan Selçuk Bayraktar'ın mütevelli heyeti başkanı olduğu T3 Vakfı ile Selçuk Bayraktar'ın kardeşi Haluk Bayraktar'ın başkanı olduğu Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği SAHA İSTANBUL'a tahsis edileceği iddiaları doğru mudur?" sorusu ile algı ve iftira yönetimine gitti.

BAYKAR Teknik Müdürü ve T3 Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk Bayraktar, T24 Gazetesi'nin kendisi ve T3 Vakfı hakkında yaptığı habere anında karşılık verdi.

  • Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Doğru değil, yalan, iftira. Ama size çamur atabilme fırsatı sunan her yalana depar atmaktan vazgeçer misiniz ondan emin değilim!" diyerek habere sert tepki gösterdi.

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