Selçuk Bayraktar duyurdu: T3 Vakfı'ndan binlerce öğrenciye burs

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, 4 bin öğrenciye eğitim desteği verecekleri "Özdemir Bayraktar Millî Teknoloji Burs Programı"na başvuruların 27 Kasım'da biteceğini duyurdu.

Genç kardeşlerim,



4️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣ öğrencimize eğitim desteği vereceğimiz "Özdemir Bayraktar Millî Teknoloji Burs Programı" başvuruları 2️⃣7️⃣ Kasım'da bitiyor❗️



SON 3️⃣ GÜN



👉🏻 Başvuru için: https://t.co/C3Y4wxcuXW pic.twitter.com/n486DlXK7m — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) November 24, 2022

Son tarih 27 kasım

Bayraktar, resmi Twitter hesabından paylaştığı tweette, "Genç kardeşlerim, 4 bin öğrencimize eğitim desteği vereceğimiz 'Özdemir Bayraktar Millî Teknoloji Burs Programı' başvuruları 27 Kasım'da bitiyor." ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar, "http://mth.tc/T3Burs" adresinden başvuru yapılabileceğini belirtti.

REKLAM

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, tweete eklediği videoda şunları aktardı: "Sevgili genç kardeşlerim, Türkiye Teknoloji Takımı olarak başlattığımız 'Özdemir Bayraktar Millî Teknoloji Burs Programı' başvuruları devam ediyor. Yükselen Yıldız, Eğitmen-Mentor ve Eğitim Desteği programları ile ortaokul öğrencilerinden doktora öğrencilerine 4 bin kişiye 10 ay boyunca 1.600 TL’ye varan burs imkanı sağlanacak. Sen de bursiyerlerimizden biri olmak istiyorsan başvuru yapmayı unutma. Son gün 27 Kasım."

EKONOMİ Selçuk Bayraktar: Polonya’ya ilk Bayraktar TB2 teslimatını yaptık