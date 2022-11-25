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EĞİTİM

Selçuk Bayraktar duyurdu: T3 Vakfı'ndan binlerce öğrenciye burs

Sosyal medyadan öğrencilere çağrı yapan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar paylaşımında "Genç kardeşlerim, öğrencimize eğitim desteği vereceğimiz 'Özdemir Bayraktar Millî Teknoloji Burs Programı' başvuruları Kasım'da bitiyor." ifadelerine yer verdi.

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Haber Merkezi AA
Selçuk Bayraktar duyurdu: T3 Vakfından binlerce öğrenciye burs
Selçuk Bayraktar

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, 4 bin öğrenciye eğitim desteği verecekleri "Özdemir Bayraktar Millî Teknoloji Burs Programı"na başvuruların 27 Kasım'da biteceğini duyurdu.

Son tarih 27 kasım

Bayraktar, resmi Twitter hesabından paylaştığı tweette, "Genç kardeşlerim, 4 bin öğrencimize eğitim desteği vereceğimiz 'Özdemir Bayraktar Millî Teknoloji Burs Programı' başvuruları 27 Kasım'da bitiyor." ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar, "http://mth.tc/T3Burs" adresinden başvuru yapılabileceğini belirtti.

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, tweete eklediği videoda şunları aktardı: "Sevgili genç kardeşlerim, Türkiye Teknoloji Takımı olarak başlattığımız 'Özdemir Bayraktar Millî Teknoloji Burs Programı' başvuruları devam ediyor. Yükselen Yıldız, Eğitmen-Mentor ve Eğitim Desteği programları ile ortaokul öğrencilerinden doktora öğrencilerine 4 bin kişiye 10 ay boyunca 1.600 TL’ye varan burs imkanı sağlanacak. Sen de bursiyerlerimizden biri olmak istiyorsan başvuru yapmayı unutma. Son gün 27 Kasım."

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