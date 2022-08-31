Selçuk Bayraktar TVNET'te

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar TVNET ekranlarında yayınlanan Net Bakış Özel programında Serhat İbrahimoğlu ve Mete Yarar'ın sorularını yanıtlıyor.

#CANLI​ T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, ​@tvnet canlı yayınında @serhatibrahim ve @meteyarar'ın sorularını yanıtlıyor. https://t.co/jHQYhIUad9 — Yeni Şafak (@yenisafak) August 31, 2022

Selçuk Bayraktar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

İlk Samsun ve Karadeniz seçimi yapılırken tüm ekip arkadaşlarımız Karadeniz'de bu iş bambaşka olur şeklinde düşünüyorduk ve onu da yaşadık. Teknofest başlamadan önce biz birçok ilimizde Teknofest'in kalbi olan yarışmalar düzenledik. Orada da bir anlamda mini Teknofest'ler yapıldı. Oralarda Karadeniz'in hırçın dalgası gibi hırçın esmesini bekliyorduk. Teknofest büyük coşkuyla devam ediyor.

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Babamın bize sürekli nasihat ettiği sözler vardır. 'Birilerinin dışarıya bağımlı olma zorunluluğu, milletimize olan sorumluluğumuzun önüne geçemez' derdi. Bunun yanında aslında biraz da enteresan nükteli bir sözü daha vardı. 'Memleketi aradık adam bulamayınca uçağı da adamsız yaptık' derdi. Nükte yapardı. Adamsız uçak, insansız hava uçağı anlamında.

Hepimiz gelip geçiciyiz en nihayetinde maddi eserlerimizin de hepsi gelip geçici. Ama insanın bedenini e düşünürseniz o da gelip geçici. Ama yaşayan ne? İnsanın ruhu, fikirleri, inançları, umutları, gayretleri, emekleri baki olan bu. Dolayısıyla hepsinden öte Akıncı'nın kendisinden de öte onu yapan ruh önemli. O bir yüksek teknoloji makine olabilir ama biz onu o yüzden sevmedik. Onu yapan ruhun hangi ilhamla yaptığını düşünerek o gayretin, emeğin anlamını düşünerek, o ifade ettiği anlam için sevdik.

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Gökbey helikopterimiz de öyle. Hürkuş da. Kızılelma, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olacak. Yine yan tarafta Akıncı var. Akıncı da bir anlamda biraz bizi akıncıların da hikayesini anlatıyor. Akıncı da 2019'da Teknofest'te sergilendiğinde biz yine uçacak prototipini sergilemiştik. Birkaç ay sonra da Akıncı uçtu. Kızılelma da bir anlamda uçmadan önce milletinin elini öpüyor. Buradaki uçak maket değil uçuşa hazırladığımız prototip.

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