Selçuk Bayraktar 'yapay zeka' ile ilgili yeni projeyi duyurdu

"Platformlarımızda hem durumsal farkındalığı hem de uçuş emniyetini arttırmak için ileri düzey algoritmalar dediğimiz, bugün yapay zeka denen algoritmalar dediğimiz araştırmaları yürütüyoruz. Ama bu çalışmalar, insanı tümü ile özellikle silahlı platformlarda devreden çıkartacak şekilde değil. Uçuş emniyetini arttırmak, aynı zamanda uçağın çevresini görüp, anlamasını sağlayacak algoritmalar üzerinden daha çok çalışılıyor. Elbette insansız hava aracı platformlarımız için daha çok bu çalışmaları yürütüyoruz ama bir yandan da Cezeri dediğimiz uçan arabamızı hazırlıyoruz. Geleceğe yönelik buradan geliştirdiğimiz teknolojileri de bu platforma aktarmış olacağız."