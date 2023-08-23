Selçuk Bayraktar 'yapay zeka' ile ilgili yeni projeyi duyurdu

Selçuk Bayraktar
Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın süpersonik versiyonuna ilişkin de Selçuk Bayraktar, "Önümüzdeki yıllarda o varyantını da tasarlıyoruz. Geliştirme faaliyetleri devam ediyor ama Kızılelma A dediğimiz ilk varyantı, süpersonik olmayan varyantını şu anda üretime hazırlıyoruz" diye konuştu.
'İnsanı tümü ile devreden çıkartacak çalışmalar değil'
Yapay zeka ile insansız hava araçlarına yönelik çalışmalardan bahseden Selçuk Bayraktar, şunları söyledi:
- "Platformlarımızda hem durumsal farkındalığı hem de uçuş emniyetini arttırmak için ileri düzey algoritmalar dediğimiz, bugün yapay zeka denen algoritmalar dediğimiz araştırmaları yürütüyoruz. Ama bu çalışmalar, insanı tümü ile özellikle silahlı platformlarda devreden çıkartacak şekilde değil. Uçuş emniyetini arttırmak, aynı zamanda uçağın çevresini görüp, anlamasını sağlayacak algoritmalar üzerinden daha çok çalışılıyor. Elbette insansız hava aracı platformlarımız için daha çok bu çalışmaları yürütüyoruz ama bir yandan da Cezeri dediğimiz uçan arabamızı hazırlıyoruz. Geleceğe yönelik buradan geliştirdiğimiz teknolojileri de bu platforma aktarmış olacağız."