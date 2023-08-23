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Selçuk Bayraktar 'yapay zeka' ile ilgili yeni projeyi duyurdu

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Bugün yapay zeka denen algoritmalar dediğimiz araştırmaları yürütüyoruz. Uçuş emniyetini arttırmak, aynı zamanda uçağın çevresini görüp, anlamasını sağlayacak algoritmalar üzerinden daha çok çalışılıyor. Elbette insansız hava aracı platformlarımız için daha çok bu çalışmaları yürütüyoruz ama bir yandan da Cezeri dediğimiz uçan arabamızı hazırlıyoruz” dedi.

11:09 . 23/08/2023 Çarşamba
DHA
Selçuk Bayraktar

Selçuk Bayraktar

Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Tuz Gölü atış alanında düzenlenen Roket Yarışması'nın finalini izleyen BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı
Selçuk Bayraktar,
özel açıklamalarda bulundu. Bayraktar, "Bu yarışmalara hazırlanan takımlar, projelerini gerçekleştirebilsin diye maddi destek alıyor. Aynı zamanda maddi ödüller de var. Tabii bütün bunlar, başarılarının yanında belki çok önemli bir yer tutmayabilir. Ama daha önemlisi; bu takımların, kurdukları bu takım ruhunu girişimlere taşıyarak, o girişimlerle dünyaya damgasını vuracak işlere imza atmaları. Bu yarışma, bir anlamda onun başlangıç adımı olmuş oluyor" dedi.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın süpersonik versiyonuna ilişkin de Selçuk Bayraktar, "Önümüzdeki yıllarda o varyantını da tasarlıyoruz. Geliştirme faaliyetleri devam ediyor ama Kızılelma A dediğimiz ilk varyantı, süpersonik olmayan varyantını şu anda üretime hazırlıyoruz" diye konuştu.

'İnsanı tümü ile devreden çıkartacak çalışmalar değil'

Yapay zeka ile insansız hava araçlarına yönelik çalışmalardan bahseden Selçuk Bayraktar, şunları söyledi:

  • "Platformlarımızda hem durumsal farkındalığı hem de uçuş emniyetini arttırmak için ileri düzey algoritmalar dediğimiz, bugün yapay zeka denen algoritmalar dediğimiz araştırmaları yürütüyoruz. Ama bu çalışmalar, insanı tümü ile özellikle silahlı platformlarda devreden çıkartacak şekilde değil. Uçuş emniyetini arttırmak, aynı zamanda uçağın çevresini görüp, anlamasını sağlayacak algoritmalar üzerinden daha çok çalışılıyor. Elbette insansız hava aracı platformlarımız için daha çok bu çalışmaları yürütüyoruz ama bir yandan da Cezeri dediğimiz uçan arabamızı hazırlıyoruz. Geleceğe yönelik buradan geliştirdiğimiz teknolojileri de bu platforma aktarmış olacağız."


#selçuk bayraktar
#Baykar
#Yapay zeka
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