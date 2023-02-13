Selçuk Bayraktar'dan 'Burada zaman harcamayın' diyen depremzedeye: Bu yarayı sarmadan hiçbir yere gitmek yok

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, deprem bölgesine maddi ve manevi desteklerini sürdürüyor. Adıyaman'daki çalışmalara destek olan Bayraktar'ın yanına giden depremzede bir vatandaş "Arkanızdayız. Burada zaman harcamayın gidin uçaklarınızı uçurun." ifadelerini kullandı. Bayraktar ise vatandaşa sarılarak "Bu yarayı sarmadan hiçbir yere gitmek yok." dedi.