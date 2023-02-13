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Selçuk Bayraktar'dan 'Burada zaman harcamayın' diyen depremzedeye: Bu yarayı sarmadan hiçbir yere gitmek yok

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, deprem bölgesine maddi ve manevi desteklerini sürdürüyor. Adıyaman'daki çalışmalara destek olan Bayraktar'ın yanına giden depremzede bir vatandaş "Arkanızdayız. Burada zaman harcamayın gidin uçaklarınızı uçurun." ifadelerini kullandı. Bayraktar ise vatandaşa sarılarak "Bu yarayı sarmadan hiçbir yere gitmek yok." dedi.

21:29 . 13/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Selçuk Bayraktar ile Adıyamanlı depremzede.

Selçuk Bayraktar ile Adıyamanlı depremzede.

BAYKAR, Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik depremin hemen ardından bölgeye İHA desteğinde bulunmuş, depremzedeler için 655 milyon liralık nakdi ve insani yardım yapmış ve depremzedeler için bin konut bağışında bulunacağını açıklamıştı.

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da maddi desteğinin yanı sıra bölgedeki vatandaşlara manevi destekte bulunuyor.

'Bu yarayı sarmadan hiçbir yere gitmek yok'

Adıyaman'daki çalışmalara destek olan Bayraktar'ın yanına giden depremzede bir vatandaş "Arkanızdayız. Burada zaman harcamayın gidin uçaklarınızı uçurun." ifadelerini kullandı.

Bayraktar ise vatandaşa sarılarak "Bu yarayı sarmadan hiçbir yere gitmek yok." dedi.




#BAYKAR
#Deprem
#Selçuk Bayraktar
31 dakika önce
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Selçuk Bayraktar'dan 'Burada zaman harcamayın' diyen depremzedeye: Bu yarayı sarmadan hiçbir yere gitmek yok
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