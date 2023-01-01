Selçuk Bayraktar'dan İsveç'e tepki: Kendi karanlıklarında yok olacaklar

'' İsveç makamlarının yapılan alçakça saldırıya izin vermelerini şiddetle kınıyorum. Bu ifade özgürlüğü değil; dinimize ve tüm insani değerlere karşı nefret suçudur. Bunu besleyenler muhakkak kendi karanlıklarında yok olacaklardır. Şüphesiz Allah mutlak güç ve hüküm sahibidir.''