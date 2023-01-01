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Selçuk Bayraktar'dan İsveç'e tepki: Kendi karanlıklarında yok olacaklar

İsveç'te Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına bir tepki de Selçuk Bayraktar'dan geldi.

0:12 . 22/01/2023 Pazar
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Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar

Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar

Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı
Selçuk Bayraktar
, İsveç'te Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına sert tepki gösterdi.

"Allah mutlak güç ve hüküm sahibidir"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bayraktar,
'' İsveç makamlarının yapılan alçakça saldırıya izin vermelerini şiddetle kınıyorum. Bu ifade özgürlüğü değil; dinimize ve tüm insani değerlere karşı nefret suçudur. Bunu besleyenler muhakkak kendi karanlıklarında yok olacaklardır. Şüphesiz Allah mutlak güç ve hüküm sahibidir.''
ifadelerine yer verdi.



#Selçuk Bayraktar
#İsveç
#Kur'an-ı Kerim yakma
27 dakika önce
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Selçuk Bayraktar'dan İsveç'e tepki: Kendi karanlıklarında yok olacaklar
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