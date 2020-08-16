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POLİTİKA

Selçuk Bayraktar’dan Joe Biden’a harika cevap: Dur yolcu...

Baykar Savunma Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözleri sonrası ABD Başkan Adayı Joe Biden'a göndermede bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Selçuk Bayraktar, ABD Başkan adayı Biden başta olmak üzere Türkiye düşmanlarına cevap verdi.
Selçuk Bayraktar, ABD Başkan adayı Biden başta olmak üzere Türkiye düşmanlarına cevap verdi.

ABD Başkan Adayı Joe Biden'a, Türkiye hakkındaki haddi aşan skandal ifadeleri nedeniyle tepkiler gelmeye devam ediyor. Bir tepki de Baykar Savunma Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'dan geldi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Selçuk Bayraktar, isim vermeden ABD Başkan adayı Biden başta olmak üzere Türkiye düşmanlarına Çanakkale görseliyle göndermede bulundu.

'DUR YOLCU...'

Bayraktar paylaşımında ''Okyanus ötesinden okunmadıysa; "Dur Yolcu! Bilmeden gelip bastığın bu toprak, Bir devrin battığı yerdir!" ifadelerini kullandı.

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