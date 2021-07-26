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POLİTİKA

Selden etkilenen yerleşim yerleri afet bölgesi ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen Düzce’nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım, Uğurlu ve çevre köylerinin Rize’nin Güneysu ilçesi, Çayeli ilçesinin Büyükköy ve Madenli beldeleri ile köylerinin Rize merkeze bağlı Muradiye ve Salarha beldeleri ve çevre köyleri ile Ardeşen ilçesi Tunca Beldesi ve çevre köylerinin Fındıklı, Kalkandere ve Pazar ilçelerinin, Artvin’in Arhavi ve Murgul ilçelerinin AFAD tarafından, “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Selden etkilenen yerleşim yerleri afet bölgesi ilan edildi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, selden etkilenen Düzce’nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım, Uğurlu ve çevre köylerinin Rize’nin Güneysu ilçesi, Çayeli ilçesinin Büyükköy ve Madenli beldeleri ile köylerinin Rize merkeze bağlı Muradiye ve Salarha beldeleri ve çevre köyleri ile Ardeşen ilçesi Tunca Beldesi ve çevre köylerinin Fındıklı, Kalkandere ve Pazar ilçelerinin, Artvin’in Arhavi ve Murgul ilçelerinin AFAD tarafından, “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edildiğini açıkladı.

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