Selvi ile Yiğitel Halk TV'yi fonlayıp Yeni Şafak'ı hedef gösteren Kılıçdaroğlu'nun riyakarlığını anlattı: Müfettişler Albayrak Grubu'nun bir kuruş aldığını tespit edemedi

Yeni Şafak'ta 15 yıl çalıştığını ve küçük de olsa idari bir sorumluluğu olduğunu vurgulayan Selvi, "Ben 15 sene Yeni Şafak'ta çalıştım. Bunun bir bölümü haber müdürü bir bölümü temsilci olarak idari olarak küçük de olsa yetkim vardı. Yeni Şafak, Albayrak Grubu'na aittir.

Reklam seçim dönemlerinde partiler basın organlarına ne kadar veriyorlarsa ki Yeni Şafak daha az alır onun dışında hiçbir parasal ilişkisi olmaz.

Buna rağmen ona 'besleme basın' diyorsun. Sen başka yerde besleme basın uygulamışsın.

28 Şubat döneminde bir müfettiş çıkıyordu, bir müfettiş giriyordu. Odalarda müfettiş doluyordu hiçbirisi bir parasal ilişkiyi tespit edemedi."