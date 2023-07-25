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Selvi ile Yiğitel Halk TV'yi fonlayıp Yeni Şafak'ı hedef gösteren Kılıçdaroğlu'nun riyakarlığını anlattı: Müfettişler Albayrak Grubu'nun bir kuruş aldığını tespit edemedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine karşı değişim hareketi başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen yayınlar yaptığı gerekçesiyle partisi tarafından fonlanan Halk TV ile iş birliğini kesti. Yaşananlar sonrasında CHP liderinin Albayrak Grubu'nu hedef alan skandal açıklamaları akıllara geldi. Kendisine yakın medyayı fonlayıp Yeni Şafak'ı AK Parti tarafından fonlanmakla suçlayan Kılıçdaroğlu'nun riyakarlığını gazeteciler Abdulkadir Selvi ve Melik Yiğitel anlattı. Selvi, "28 Şubat dönemi, müfettişler Yeni Şafak'a girip çıkıyordu. Hiçbirisi parasal bağlantı tespit edemedi" derken Yiğitel ise, "Yeni Şafak Grubu reklam dışında hiçbir şekilde AK Parti'den ya da hükümetten bir kuruş bile para almadığını, Kılıçdaroğlu'nun bunu ispat etmesi gerektiğini söyledi. Ama Kılıçdaroğlu'nun kendisinin medyayı beslediği ortaya çıktı" diye konuştu.

00:54 . 25/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Gazeteciler Abdülkadir Selvi ile Melik Yiğitel, Halk TV'yi fonlayıp Yeni Şafak'ı hedef gösteren Kemal Kılıçdaroğlu'nun riyakarlığını masaya yatırdı.

Gazeteciler Abdülkadir Selvi ile Melik Yiğitel, Halk TV'yi fonlayıp Yeni Şafak'ı hedef gösteren Kemal Kılıçdaroğlu'nun riyakarlığını masaya yatırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında girdiği 12'nci seçimden de bozgunla ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen 'istifa' çağrılarına kulak tıkadı. Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' hareketi başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın yayın yapan Halk TV'nin CHP ile yaptığı sözleşmeler parti yönetimi tarafından tek taraflı olarak feshedildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, CHP'nin, Halk TV ile arasındaki protokolü tek taraflı feshettiğini bildirip,
"Halk TV isimli televizyon kanalı ile partimiz arasında yapılmış olan ve Anayasa Mahkemesi ve Sayıştay denetimine tabi 1 Ocak 2023 tarihli protokolün 6.3. maddesi kapsamında, partimiz tek taraflı fesih hakkını kullanmış, Halk TV ile tüm ilişkimiz sona ermiştir.
" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, seçim yenilgisini Yeni Şafak'ın etkili haberlerine bağlamıştı

Söz konusu gelişme CHP'nin kendisine yakın medya organlarını nasıl fonladığını bir kez daha ortaya çıkardı.

Yaşananlar CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde Albayrak Medya Grubu'nu hedef koymasını ve 'Seçimi Yeni Şafak yüzünden kaybettik' açıklamasını getirdi. Hatırlanacağı üzere Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz ay grup toplantısında yaptığı açıklamada, 28 Mayıs hezimetini Yeni Şafak’ın etkili haberlerine bağlamıştı.

Kendisine yakın medyayı fonlayıp Yeni Şafak'ı AK Parti tarafından fonlanmakla suçlayan Kılıçdaroğlu'nun riyakarlığını gazeteciler Abdulkadir Selvi ve Melik Yiğitel bir kez daha gözler önüne serdi.




"28 Şubat dönemi müfettişler Yeni Şafak'a girip çıkıyordu hiçbirisi parasal bağlantı tespit edemedi"

Yeni Şafak'ta 15 yıl çalıştığını ve küçük de olsa idari bir sorumluluğu olduğunu vurgulayan Selvi, "Ben 15 sene Yeni Şafak'ta çalıştım. Bunun bir bölümü haber müdürü bir bölümü temsilci olarak idari olarak küçük de olsa yetkim vardı. Yeni Şafak, Albayrak Grubu'na aittir.
Reklam seçim dönemlerinde partiler basın organlarına ne kadar veriyorlarsa ki Yeni Şafak daha az alır onun dışında hiçbir parasal ilişkisi olmaz.
Buna rağmen ona 'besleme basın' diyorsun. Sen başka yerde besleme basın uygulamışsın.
28 Şubat döneminde bir müfettiş çıkıyordu, bir müfettiş giriyordu. Odalarda müfettiş doluyordu hiçbirisi bir parasal ilişkiyi tespit edemedi."
diye konuştu.

"Yeni Şafak bir kuruş bile para almadı, Kılıçdaroğlu ispat edemiyor"

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ise
, "AK Parti'ye yakın bir kanal, AK Parti'nin hazine bütçesinden para alsa 'sen tarafsız değilsin' diyebiliyorlar. Bu olmadığı halde 'yandaş' diyorlar. Hiçbir şekilde para almadığı halde Yeni Şafak Grubu'nu hedefe koydu Kemal Bey. Hem seçim sonrasında hem de iki gün önce katıldığı yayında. Yeni Şafak Grubu reklam dışında hiçbir şekilde AK Parti'den ya da hükümetten bir kuruş bile para almadığını, Kılıçdaroğlu'nun bunu ispat etmesi gerektiğini söyledi. Ama Kılıçdaroğlu'nun kendisinin medyayı beslediği ortaya çıktı."
ifadelerini kullandı.
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Yeni Şafak
#Melik Yiğitel
#Halk TV
#Abdulkadir Selvi
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