Selvi ile Yiğitel Halk TV'yi fonlayıp Yeni Şafak'ı hedef gösteren Kılıçdaroğlu'nun riyakarlığını anlattı: Müfettişler Albayrak Grubu'nun bir kuruş aldığını tespit edemedi

Gazeteciler Abdülkadir Selvi ile Melik Yiğitel, Halk TV'yi fonlayıp Yeni Şafak'ı hedef gösteren Kemal Kılıçdaroğlu'nun riyakarlığını masaya yatırdı.
Kılıçdaroğlu, seçim yenilgisini Yeni Şafak'ın etkili haberlerine bağlamıştı
Söz konusu gelişme CHP'nin kendisine yakın medya organlarını nasıl fonladığını bir kez daha ortaya çıkardı.
Yaşananlar CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde Albayrak Medya Grubu'nu hedef koymasını ve 'Seçimi Yeni Şafak yüzünden kaybettik' açıklamasını getirdi. Hatırlanacağı üzere Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz ay grup toplantısında yaptığı açıklamada, 28 Mayıs hezimetini Yeni Şafak’ın etkili haberlerine bağlamıştı.
Kendisine yakın medyayı fonlayıp Yeni Şafak'ı AK Parti tarafından fonlanmakla suçlayan Kılıçdaroğlu'nun riyakarlığını gazeteciler Abdulkadir Selvi ve Melik Yiğitel bir kez daha gözler önüne serdi.