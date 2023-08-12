Semih Yalçın'dan İYİ Parti'nin ittifak yanıtına tepki: Millet faturayı yanlış algılayıp reddedenlere çıkarır

Meral Akşener - Semih Yalçın
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önümüzdeki yıl yapılacak yerel seçimler öncesinde İYİ Parti'ye 'ittifak' çağrısı yaptı. "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" ifadelerini kullanan MHP lideri, geçtiğimiz yıllarda da Akşener'e, "Evine dön" çağrısı yapmıştı.
Semih Yalçın İYİ Parti'den gelen cevaba tepki gösterdi: Millet faturayı yanlış algılayıp reddedenlere çıkarır
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yalçın'ın açıklamaları şöyle: