Semiha Yıldırım'a çirkin saldırı sonrası #AhlaksızLeventÖzeren TT oldu

AK Parti İzmir Milletvekili eski Meclis Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım rahatsızlığı nedeniyle hastaneye gitti.
Semiha Yıldırım'ın hastaneye gidişiyle ilgili olarak İYİ Parti'li Levent Özeren sosyal medya hesabından çok çirkin ifadeler içeren bir paylaşım yaptı.
Yıldırım hakkında, "Sakın acile gitme, tedavi olmadan ölür görenler. 'Etik değil' diyene bak, böyle başa böyle tarak!" ifadelerini kullanan Özeren'e sosyal medyada tepki yağdı.
Twitter'da #AhlaksızLeventÖzeren etiketi altında binlerce tepki mesajı alan Özeren, yaptığımı paylaşımı kaldırmak zorunda kaldı.
Darbesever Şeyinize sahip çıkacakmısınız?
@iyiparti@meral_aksener
Yoksa iyilik sadece adinizdami kalacak? #AhlaksızLeventÖzeren pic.twitter.com/a4MDEep6GR
Darbesever Şeyinize sahip çıkacakmısınız?
Erdoğan'a ve ailesine her türlü hakareti, küfrü ediyorlar yetmiyor üstüne ağır iftiralar atıyorlar, şikayetçi olup yargı önünde hesap versin istiyorsun bu sefer de muhalefet ülke de demokrasi ve özgürlük yok diye çığırtkanlık yapıyor.
Gel de delirme! #AhlaksızLeventÖzeren
Erdoğan'a ve ailesine her türlü hakareti, küfrü ediyorlar yetmiyor üstüne ağır iftiralar atıyorlar, şikayetçi olup yargı önünde hesap versin istiyorsun bu sefer de muhalefet ülke de demokrasi ve özgürlük yok diye çığırtkanlık yapıyor.
Annesine, karısına, kızına, oğluna, torununa laf edecek kadar ;
Ahlaksızsınız!
Namussuzsunuz!#AhlaksızLeventÖzeren pic.twitter.com/kPUTrIOBXh
Annesine, karısına, kızına, oğluna, torununa laf edecek kadar ;
Nasıl bu kadar kötücül olunur?
Kötüsüsünüz çok kötü. @lvntozrn#AhlaksızLeventÖzeren pic.twitter.com/RbmspqgKUI
Nasıl bu kadar kötücül olunur?
HDP'li Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a yapılan hakaretlere karşı gelmişti
Semiha Yıldırım'a ağır hakaretlerde bulunan Özeren, bir süre önce HDP'li Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a yapılan hakaretlere karşı adeta göğsünü siper etmişti.
15 Temmuz tweeti
Özeren ayrıca 15 Temmuz gecesi darbe girişimini desteklediği tweetleri ortaya çıkmış ve mahkemede “o gece alkollüydüm” diyerek kendini savunmuştu.