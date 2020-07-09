Semiha Yıldırım'a çirkin saldırı sonrası #AhlaksızLeventÖzeren TT oldu

AK Parti İzmir Milletvekili eski Meclis Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım rahatsızlığı nedeniyle hastaneye gitti.

Semiha Yıldırım'ın hastaneye gidişiyle ilgili olarak İYİ Parti'li Levent Özeren sosyal medya hesabından çok çirkin ifadeler içeren bir paylaşım yaptı.

GÜNDEM İYİ Parti’li Levent Özeren’den Semiha Yıldırım’a çirkin sözler: Görenler tedavi olmadan ölür

Yıldırım hakkında, "Sakın acile gitme, tedavi olmadan ölür görenler. 'Etik değil' diyene bak, böyle başa böyle tarak!" ifadelerini kullanan Özeren'e sosyal medyada tepki yağdı.

Twitter'da #AhlaksızLeventÖzeren etiketi altında binlerce tepki mesajı alan Özeren, yaptığımı paylaşımı kaldırmak zorunda kaldı.

Darbesever Şeyinize sahip çıkacakmısınız?

@iyiparti@meral_aksener

Yoksa iyilik sadece adinizdami kalacak? #AhlaksızLeventÖzeren pic.twitter.com/a4MDEep6GR — Medy@ Muhtarı🇹🇷 (@Medya_Muhtari) July 8, 2020

Erdoğan'a ve ailesine her türlü hakareti, küfrü ediyorlar yetmiyor üstüne ağır iftiralar atıyorlar, şikayetçi olup yargı önünde hesap versin istiyorsun bu sefer de muhalefet ülke de demokrasi ve özgürlük yok diye çığırtkanlık yapıyor.



Gel de delirme! #AhlaksızLeventÖzeren — 𝑻𝒖𝒈 𝑯𝒖𝒏 𝑻𝒖𝒏 (@ulzaszarid) July 8, 2020

Annesine, karısına, kızına, oğluna, torununa laf edecek kadar ;

Ahlaksızsınız!

Namussuzsunuz!#AhlaksızLeventÖzeren pic.twitter.com/kPUTrIOBXh — Büşra 🕊 (@habermujdeli) July 8, 2020

Nasıl bu kadar kötücül olunur?

Kötüsüsünüz çok kötü. @lvntozrn#AhlaksızLeventÖzeren pic.twitter.com/RbmspqgKUI REKLAM July 8, 2020

HDP'li Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a yapılan hakaretlere karşı gelmişti

Semiha Yıldırım'a ağır hakaretlerde bulunan Özeren, bir süre önce HDP'li Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a yapılan hakaretlere karşı adeta göğsünü siper etmişti.

15 Temmuz tweeti

Özeren ayrıca 15 Temmuz gecesi darbe girişimini desteklediği tweetleri ortaya çıkmış ve mahkemede “o gece alkollüydüm” diyerek kendini savunmuştu.