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Gündem Semiha Yıldırıma çirkin saldırı sonrası AhlaksızLeventÖzeren TT oldu
POLİTİKA

AK Parti'li Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'a çirkin sözler söyleyen İYİ Parti'li Levent Özeren Twitter'da TT oldu

Semiha Yıldırım'a çirkin saldırı sonrası #AhlaksızLeventÖzeren TT oldu

AK Parti Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında hakarete varan sözler sarf eden İYİ Parti'li Levent Özeren'e tepki büyüyor. Özeren'in, Yıldırım'ın rahatsızlığı üzerinden yaptığı çirkin yoruma sosyal medyada #AhlaksızLeventÖzeren etiketi altında tepki mesajları geliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Parti'li Levent Özeren Semiha Yıldırım hakkında hakarete varan sözler sarf etti.
İYİ Parti'li Levent Özeren Semiha Yıldırım hakkında hakarete varan sözler sarf etti.

AK Parti İzmir Milletvekili eski Meclis Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım rahatsızlığı nedeniyle hastaneye gitti.

Semiha Yıldırım'ın hastaneye gidişiyle ilgili olarak İYİ Parti'li Levent Özeren sosyal medya hesabından çok çirkin ifadeler içeren bir paylaşım yaptı.

İYİ Parti’li Levent Özeren’den Semiha Yıldırım’a çirkin sözler: Görenler tedavi olmadan ölür
GÜNDEM
İYİ Parti’li Levent Özeren’den Semiha Yıldırım’a çirkin sözler: Görenler tedavi olmadan ölür

Yıldırım hakkında, "Sakın acile gitme, tedavi olmadan ölür görenler. 'Etik değil' diyene bak, böyle başa böyle tarak!" ifadelerini kullanan Özeren'e sosyal medyada tepki yağdı.

Twitter'da #AhlaksızLeventÖzeren etiketi altında binlerce tepki mesajı alan Özeren, yaptığımı paylaşımı kaldırmak zorunda kaldı.

HDP'li Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a yapılan hakaretlere karşı gelmişti

Semiha Yıldırım'a ağır hakaretlerde bulunan Özeren, bir süre önce HDP'li Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a yapılan hakaretlere karşı adeta göğsünü siper etmişti.

15 Temmuz tweeti

Özeren ayrıca 15 Temmuz gecesi darbe girişimini desteklediği tweetleri ortaya çıkmış ve mahkemede “o gece alkollüydüm” diyerek kendini savunmuştu.

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