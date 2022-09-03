Semra Güzel'e arka çıkan HDP'den şaka gibi açıklama: Sevdiğini kaybetti mağdur oldu

Adıyaman’da 2017 yılında etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristin cep telefonundan fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel, yurt dışına kaçmak üzere İstanbul'dan Edirne'ye giderken İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile MİT'in ortaklaşa operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Silivri'de bir dinlenme tesisinde yakalanan Güzel, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

HDP'DEN DESTEK AÇIKLAMASI GECİKMEDİ

HDP'den PKK'nın kamplarında ve teröristlerle boy boy fotoğrafları bulunan Semra Güzel'e destek açıklaması geldi.

HDP Merkez Yürütme Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Güzel'in mağdur olduğu ve gözaltına alınmasının gayri meşru olduğu öne sürüldü.

"GÖZALTINA ALINMASI GAYRİ MEŞRUDUR"

HDP'den yapılan açıklama şu şekilde oldu:

"Dokunulmazlığı kaldırılan Diyarbakır Milletvekilimiz Semra Güzel’in gözaltına alınması gayri meşrudur. Milletvekillimizin gayri ahlaki bir şekilde gözaltına alınmasını, bu operasyonun iktidar tarafından düzeysiz ve çirkin bir dil ile propaganda malzemesi yapılması iktidarın acziyetinin göstergesidir. Semra Güzel’in bu şekilde gözaltına alınması, halk iradesine yönelik AKP tarafından sürdürülen darbenin devamıdır.

REKLAM

"ÇATIŞMALARDAN DOLAYI SEVDİĞİNİ KAYBETTİ"

Öncelikle milletvekilimiz Semra Güzel yaşanan çatışmalardan dolayı yakınını ve sevdiğini kaybetmiş, sorunun mağduru olmuş ve seçilmiş bir siyasetçidir. İlk günden beri gayri ahlaki her türlü söylem ve yöntemle milletvekilimizin Kürt ve Kadın kimliği hedef alınmıştır. Partimizi kriminalize etmeye çalışan, yarattığı mağduriyetlerin kurbanlarını sorumlu gibi gösteren bu anlayış tarihin çöp sepetine gitmeye mahkûmdur.

"PERUK TAKTIĞI, KENDİSİNİ KAMUFLE ETTİĞİ DOĞRU DEĞİL"

Milletvekilimizin dokunulmazlığının kaldırılması sürecinde kamuoyunu yanıltmaya yönelik iktidar temsilcilerinin dolaşıma soktuğu yalanlar gözaltından sonra da devam etmektedir. Milletvekilimiz, iddia edildiği gibi Edirne’de değil İstanbul’da gözaltına alınmıştır. Peruk taktığına, kendisini kamufle etmeye çalıştığına ilişkin haberler gerçek dışıdır. Bugüne kadar her türlü saldırıya karşı direnmiş, cesaretle mücadele etmiş hiçbir arkadaşımızın mücadeleden ve onun gerektirdiği bedellerden kaçması söz konusu değildir. Elbette bu iktidarın denetiminde olan, siyasallaşan yargıya güvenmiyoruz, elbette bu yargının tarafsız, bağımsız ve vicdani bir karar vereceğine inanmıyoruz. Ancak AKP zihniyetiyle mücadele ettiğimiz gibi onun her türlü aparatıyla da mücadele etmeyi ilke edinmiş bir siyasi partiyiz."

REKLAM

GÜNDEM HDP'li Semra Güzel'in yakalanmasından rahatsız olan CHP yine tehdit diline başvurdu