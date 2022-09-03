Gündem Semra Güzele arka çıkan HDPden şaka gibi açıklama Sevdiğini kaybetti mağdur oldu
POLİTİKA

Semra Güzel'e arka çıkan HDP'den şaka gibi açıklama: Sevdiğini kaybetti mağdur oldu

Öldürülen PKK'lı terörist ile fotoğrafları ortaya çıkan ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' iddiasıyla hakkında iki fezleke hazırlanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel geçtiğimiz gün yakalandı. Semra Güzel'in yakalanmasının ardından partisi HDP'den skandal bir açıklama geldi. HDP'den yapılan açıklamada, Güzel'in çatışmalarda sevdiğini kaybettiği ve bu sebeple 'mağdur' olduğu ifade edildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Semra Güzele arka çıkan HDPden şaka gibi açıklama: Sevdiğini kaybetti mağdur oldu
HDP'li Semra Güzel ve terörist sevgilisi

Adıyaman’da 2017 yılında etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristin cep telefonundan fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel, yurt dışına kaçmak üzere İstanbul'dan Edirne'ye giderken İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile MİT'in ortaklaşa operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Silivri'de bir dinlenme tesisinde yakalanan Güzel, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

HDP'DEN DESTEK AÇIKLAMASI GECİKMEDİ

HDP'den PKK'nın kamplarında ve teröristlerle boy boy fotoğrafları bulunan Semra Güzel'e destek açıklaması geldi.

HDP Merkez Yürütme Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Güzel'in mağdur olduğu ve gözaltına alınmasının gayri meşru olduğu öne sürüldü.

"GÖZALTINA ALINMASI GAYRİ MEŞRUDUR"

HDP'den yapılan açıklama şu şekilde oldu:

"Dokunulmazlığı kaldırılan Diyarbakır Milletvekilimiz Semra Güzel’in gözaltına alınması gayri meşrudur. Milletvekillimizin gayri ahlaki bir şekilde gözaltına alınmasını, bu operasyonun iktidar tarafından düzeysiz ve çirkin bir dil ile propaganda malzemesi yapılması iktidarın acziyetinin göstergesidir. Semra Güzel’in bu şekilde gözaltına alınması, halk iradesine yönelik AKP tarafından sürdürülen darbenin devamıdır.

"ÇATIŞMALARDAN DOLAYI SEVDİĞİNİ KAYBETTİ"

Öncelikle milletvekilimiz Semra Güzel yaşanan çatışmalardan dolayı yakınını ve sevdiğini kaybetmiş, sorunun mağduru olmuş ve seçilmiş bir siyasetçidir. İlk günden beri gayri ahlaki her türlü söylem ve yöntemle milletvekilimizin Kürt ve Kadın kimliği hedef alınmıştır. Partimizi kriminalize etmeye çalışan, yarattığı mağduriyetlerin kurbanlarını sorumlu gibi gösteren bu anlayış tarihin çöp sepetine gitmeye mahkûmdur.

"PERUK TAKTIĞI, KENDİSİNİ KAMUFLE ETTİĞİ DOĞRU DEĞİL"

Milletvekilimizin dokunulmazlığının kaldırılması sürecinde kamuoyunu yanıltmaya yönelik iktidar temsilcilerinin dolaşıma soktuğu yalanlar gözaltından sonra da devam etmektedir. Milletvekilimiz, iddia edildiği gibi Edirne’de değil İstanbul’da gözaltına alınmıştır. Peruk taktığına, kendisini kamufle etmeye çalıştığına ilişkin haberler gerçek dışıdır. Bugüne kadar her türlü saldırıya karşı direnmiş, cesaretle mücadele etmiş hiçbir arkadaşımızın mücadeleden ve onun gerektirdiği bedellerden kaçması söz konusu değildir. Elbette bu iktidarın denetiminde olan, siyasallaşan yargıya güvenmiyoruz, elbette bu yargının tarafsız, bağımsız ve vicdani bir karar vereceğine inanmıyoruz. Ancak AKP zihniyetiyle mücadele ettiğimiz gibi onun her türlü aparatıyla da mücadele etmeyi ilke edinmiş bir siyasi partiyiz."

HDP'li Semra Güzel'in yakalanmasından rahatsız olan CHP yine tehdit diline başvurdu
GÜNDEM
HDP'li Semra Güzel'in yakalanmasından rahatsız olan CHP yine tehdit diline başvurdu

HDP'li Semra Güzel ve terörist sevgilisinin yeni fotoğrafları ortaya çıktı
FOTOĞRAF 23
Title
HDP vekili Semra Güzel'in terör kampında, öldürülen teröristle fotoğrafları ortaya çıkmıştı.
Title
Tepki toplayan görüntülerin ardından harekete geçen yetkililer, Güzel hakkında dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlamıştı.
Title
TBMM Hazırlık Komisyonu tarafından HDP vekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin kararının ardından hazırlanan rapor TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna bugün sunulmuştu.
Title
Gelişmeler sıcaklığını korurken, Güzel'in terörist sözlüsü ile çekilen yeni fotoğrafları ortaya çıktı.
Title
SuperHaber yazarı Ceyhun Bozkurt tarafından servis edilen görüntülerde, Güzel'in öldürülen terörist ile samimi pozları yer alıyor.
Title
SEMRA GÜZEL'İN BİLEKLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ<br><br>Güzel'in kolunda sarı, kırmızı ile yeşil renkteki örgütü sembolize eden bileklik olduğu görülüyor.
Title
İşte HDP'li Semra Güzel ve terörist sevgilisi Volkan Bora'nın çok konuşulacak fotoğrafları;
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
HDP'li Semra Güzel ve terörist sevgilisinin yeni fotoğrafları ortaya çıktı
HDP vekili Semra Güzel'in, PKK kamplarında sözlüsü Volkan Bora ile çektirdiği yeni fotoğraflar ortaya çıktı.


Sayı 81e yükseldi

Sayı 81'e yükseldi

​Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor.
Geleceğin askeri

'Geleceğin askeri'

Yeni milli teknolojilerle donatıldı.
Dünya basını Erdoğanın Yunanistan sözlerini son dakika olarak bildirdi

Dakikada 950 atım hızına sahip.

​Cumhurbaşkanı Teknofest'te insansız savaş uçaklarını ziyaret etti.

Erdoğan'dan TEKNOFEST'te 'Kızılelma' vurgusu.

​İlk kez keşfedildi: Üzerinde dua yazıyordu.

Edirne'ye giderken yakalanmıştı.

​Kremlin: İki lider görüşmede tahıl koridorunu ele aldı.

​Meteoroloji 4 ili uyardı.

Tüm dünyaya meydan okudu​: Düşmanın korkulu rüyası.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.