Gündem "Sen nerelerdesin" deyip sarıldı, telefonunu ve parasını çaldı
ADANA

"Sen nerelerdesin" deyip sarıldı, telefonunu ve parasını çaldı

"Sen nerelerdesin" deyip sarıldı, telefonunu ve parasını çaldı

Dolandırıcıların bu yöntemi 'pes artık' dedirtti. Özellikle yaşlı insanları hedef alan dolandırıcılar, mağdurlara 'bir akrabası sanmış' gibi sarılarak ceplerindeki telefon ve paraları çalıp kaçıyorlar. Adana'da yaşanan olayda da hastaneye giden bir kadının, koridorda aniden kendisine sarılan adam tarafından telefonu ve parası çalındı.

Haber Merkezi İHA
Sarılma bahanesiyle hasta kadını soydular.
Sarılma bahanesiyle hasta kadını soydular.

Adana’da bir hastaneye giden yaşlı kadına sarılarak cep telefonunu ve 450 lira parasını çalan iki zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Hatice Akın adlı yaşlı kadın, rahatsızlığı nedeniyle Seyhan Devlet Hastanesine geldi.

  • Kadın muayene olmak için sırasını beklerken yanına gelen Adnan Al Ali (40) isimli kişi ona sarılarak "Sen nerelerdesin uzun süredir görmüyorum ne yapıyorsun" dedi. Bu arada yanındaki Ahmed Kasım (48) isimli şahıs da perdeleme yaptı. Kadın ne olduğunu anlayamadan zanlı kadının cebindeki cep telefonunu ve 450 lira parasını aldı. Bu arada yaşlı kadın şahsı iterek, "Sen kimsin ben seni tanımıyorum" diye tepki verdi. Bunun üzerine zanlı geri çekilip, "Ben seni bir akrabama benzettim kusura bakmayın" diyerek olay yerinden uzaklaştı.

Yaşlı kadın bir süre sonra cep telefonu ve parasının olmadığını fark edince hemen polise başvurdu. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şikayet üzerine geldikleri hastanede güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Zanlıların hastane koridorlarında gezip hastaları takip ettikleri de belirlendi.

Yaşlı kadın da görüntülerden kendisini soyanları tespit etti. Bu tespitin ardından polis zanlıları yakaladı. Zanlılar suçlarını itiraf ederken benzer suçlardan kayıtları olduğu, Gaziantep’ten Adana’ya taksiyle geldikleri öğrenildi.

Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Polisten film gibi operasyon: Kadın sesi taklidiyle onlarca kişiyi dolandırdılar
OYNAT 01:00
Polisten film gibi operasyon: Kadın sesi taklidiyle onlarca kişiyi dolandırdılar
Ankara Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul merkezli dolandırıcılık çetesini çökertti. Gerçekleştirilen operasyonda, seslerini kadın sesine benzeterek taciz suçlamasıyla vatandaşları dolandıran ve sözde avukat aracılığıyla paralarını alan 5 şüpheli 4 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda yakalandı.


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