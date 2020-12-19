Senarist ve yapımcı Alper Alpözgen arkadaşının evinde ölü bulundu

Hayat

RTÜK'den yayın kuruluşlarına 'bir kişiyi her konuda ekrana çıkarmayın' uyarısı

RTÜK, yayıncı kuruluşlardan konuk seçimi konusunda hassasiyet göstermelerini istedi. Yapılan açıklamada, "Gün içinde içerik olarak birbiriyle alakası bulunmayan programlara katılarak, her alanın uzmanıymış gibi hukukçu, terör uzmanı, siyaset bilimci, sağlık bilimci, deprem bilimci ve benzeri farklı unvanlar kullanmak suretiyle gündemdeki konular üzerine yorum yapanlar, yanlış yönlendirmelere neden oluyor" denildi.