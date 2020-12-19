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İSTANBUL

Senarist ve yapımcı Alper Alpözgen arkadaşının evinde ölü bulundu

Şişli'de senarist ve yapımcı Alper Alpözgen arkadaşının evinde ölü bulundu. Savcının incelemesinin ardından Alpözgen'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Haber Merkezi AA
Polis ve sağlık ekiplerinin incelemeleri ardından cenaze Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Polis ve sağlık ekiplerinin incelemeleri ardından cenaze Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Senarist ve yapımcı Alper Alpözgen (42), dün gece saatlerinde Merkez Mahallesi İskenderoğlu Sokak'taki arkadaşının evine gitti. Alpözgen, kendisini iyi hissetmediğini söyleyerek başka bir odaya geçti.

Öğle saatlerinde arkadaşı, uyandırmak amacıyla odaya girdiğinde Alper Alpözgen'i hareketsiz halde buldu. Bunun üzerine Alpözgen'in arkadaşı durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kesin ölüm nedeni için cenaze Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Alpözgen'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Savcının incelemesinin ardından Alpözgen'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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