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POLİTİKA

Şentop: Cumhurbaşkanı'nın 3. kez adaylıkla ilgili sorunu yok

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Cumhurbaşkanı'nın 3. kez adaylıkla ilgili sorunu yok. Zaten ikinci adaylığı. Ben bu konuda bir makale yayınlayacağım" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Şentop: Cumhurbaşkanının 3. kez adaylıkla ilgili sorunu yok
Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM’nin kuruluşunun 102. yılı etkinlikleri hakkında bilgi verdikten sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. Şentop, pandemi dönemine ilişkin soruya, “Pandemi ile ilgili nispeten sınırlamalarla ilgili farklılık söz konusu. Biz de hem bugün hem de o tarihe dönük olarak başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere dünyadaki gelişmeleri takip ediyoruz. Katılımı sınırlı tutarak, 2022 yılında yapabileceğimizi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kovid olmasına ilişkin ‘geçmiş olsun’ dileklerinin iletildiğini ve HDP İstanbul milletvekili Hüda Kaya’nın ‘geçmiş olmasın’ ifadesine ilişkin soruya, “Siyasetçilerin büyük çoğunluğu, siyasi partilerin genel başkanları insani durum olarak yapılması gerekeni yaptılar. Sayın Cumhurbaşkanımız da onlara nezaket örneği olarak geri dönüş yaptılar. Böyle bir ortam varken, kendini bilmezlerin konuyla ilgili değerlendirmeler insanlıkla bağdaşmamaktadır” şeklinde konuştu.

"Akademik çalışmayı yayınlayacağım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığına ilişkin soruya ise Şentop, “Bu konuda hukuki hiçbir tartışma yoktur. İkinci kez adaylık söz konusu. Bu konuyla ilgili Anayasa Komisyonu, Genel Kurul’da yapılan çalışmalarda tartışılmamış bir konu. Hukuki boyutuyla ilgili olarak bir akademik çalışmayı ben yayınlayacağım. Ama konuyla ilgili hiçbir hukuki sorun olmadığını, yapılan tartışmaların bilgi eksikliğinden kaynaklandığını söyleyebilirim” dedi.

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