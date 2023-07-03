Serinlemek isteyen vatandaşlar kapıdan geri döndü: CHP'li İBB'nin işlettiği plaj kirlilik nedeniyle kapatıldı

Sıcak havaların artmasıyla birlikte serinlemek isteyenler Florya'da bulunan İBB'ye bağlı Güneş Plajına geldi. Plaj girişine gelenler kapının kilitli olduğunu gördü. Geçen yıl kanalizasyon hattından pis suyun denize karışmasıyla İstanbul Valiliği'nin kararıyla plaja girişler kapatılmıştı.

Yanındaki plaj 300 lira

Kirlilik nedeniyle kapalı olan Güneş Plajı'nın 200 metre ilerisinde ise özel bir plajın açık olması sosyal medyada tepkilere neden oldu. Özel plaja gelenler kişi başı girişin 300 lira olmasına tepkili. Özel plajın girişinde yoğunluk oluştuğu görülürken bazı vatandaşlar ise giriş ücretini çok bularak evlerine geri döndü.

Numuneler olumlu sonuçlanınca halka açılacak

Özel plajın işletmecileri ise kendi plajlarının temiz olduğunu ve suyun yüzmeye elverişli olduğunu söyledi. İBB'den edinilen bilgiye göre İstanbul Valiliği'nin denize girilebilir plajlar listesinde BELTUR Güneş Plajı'nın olmaması nedeniyle plajın halka açılmadığı belirtildi. Güneş Plajı'nın, deniz suyundan alınan numunelerdeki incelemenin olumlu sonuçlanması halinde açılacağı öğrenildi.

'Başka plaj bulursak oraya gideceğiz'

Güneş Plajı'na gelen Ümit Uluç, "Plaja geldik ama plaj kapalı. Herhalde döneceğiz şimdi başka plaj bulursak oraya gideceğiz. Burası açılsa iyi olur insanlar yüzmek istiyor, serinlemek istiyor" dedi. Avcılar'dan Güneş plajına gelen Orhan Ünver ise, "Florya'ya geldik ama giremiyoruz görüyorsunuz kapatmışlar. Bugün niye kapalı anlayamadım. Çocuğumu getirdim denize girer diye. Açılması lazımdı bu zamana kadar" diye konuştu.

'Kişi başı 300 lira çok pahalı'

Levent'ten Florya Güneş Plajına gelen Kadir Çelik, "Güneş Plajı'na geldik. Kirlilik nedeniyle kapatılmış, aradan 1 yıl geçmiş herhalde. Biz de buraya geldik burada kişi başı 300 lira çok pahalı. Hem de aile alıyor sadece. Çok alakasız bir şekilde mağdur olduk yani. Acilen bu durumun düzeltilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.































