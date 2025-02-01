Sevgili dedem bize umut verdin

İsrail’in Gazze'deki yıkıcı saldırılarının ardından hayatta kalmayı başaran 12 yaşındaki Filistinli Tesnim Suhayb Ulvan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a bir mektup yazdı. İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasından 3 ay önce ailesiyle Gazze'ye dönen Tesnim, yazdığı mektupta duygu dolu ifadeler kullandı. Türkiye'de 5. sınıfa kadar eğitim alan Tesnim, İsrail saldırıları sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazdığını ancak nasıl ulaştıracağını bilemediği için mektubu hâlâ yanında taşıdığını söyledi.

MAZLUM MÜSLÜMANLARIN MERHAMETLİ BABASI

El yazısıyla yazdığı mektubunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Sevgili dedem" diye hitap eden küçük Tesnim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır'da hayatını kaybeden Esma el-Baltacı için gözyaşı döktüğünü gördüğünü ve bu görüntülerin aklından hiç çıkmadığını ifade etti. Tesnim mektubunda, “Siz çok iyi bir yüreğe sahipsiniz, sizi yeryüzündeki her mazlum Müslümana merhametli bir baba olarak tanıdım ve o günden bu yana, insanlığın tüm geçmişindeki bu lanetli savaşların başladığı günden beri sizin gibi merhametli yardımcıları ve sizi anıyorum” ifadelerine yer verdi.

TÜM İNSANLARIN YÜREĞİNDE SİZİN SEVGİNİZ VAR

“Herkesin günlünde olan Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, benim kalbimde ve tüm Filistinlilerin yüreğinde sevginizin boyutunu bilmiyorsunuz ama emin olun ki sevginiz tüm insanların yüreğini dolduruyor” diyen Filistin çocuk, “Çünkü hakikati ve mazlumları savunma konusunda sizden daha iyi bir başkan görmedik” sözleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisini ifade etti. “Bu mesajı size gönderdim sevgili dedem, bize umut verirken bizi sebat etmeye teşvik ederken ve bizi daha iyi bir geleceğe doğru iterken kalbim sesinizi duymayı bekliyor ve özlüyor” ifadelerini kullanan Filistinli Tesnim, mektubunu şu sözlerle sonlandırdı: “Müslümanlara, tüm Gazze çocuklarına ve tüm mazlumlara faydalı olmanızı niyaz ediyorum.”







