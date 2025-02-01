Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NBA All-Star'a seçilen Alperen Şengün'e tebrik telefonu

Milli basketbolcu Alperen Şengül, 2025 NBA All-Star'a seçildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 NBA All-Star'a seçilen Milli basketbolcu Alperen Şengün'ü telefonla arayarak tebrik etti. Şengün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Şengün, 18 yıl aradan sonra Mehmet Okur'un ardından NBA All-Star'a seçilen ikinci Türk oyuncu oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
,
Amerikan Basketbol Ligi
(NBA) takımlarından Houston Rockets'ın oyuncusu Alperen Şengün'ü, NBA All-Star'a seçilmesinden dolayı tebrik etti.
Erdoğan,
NBA All-Star
'a seçilen 2. Türk oyuncu olan Şengün ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Houston Rockets
'ın oyuncusu Alperen Şengün'ü, NBA All-Star'a seçilmesinden dolayı tebrik etti.
Şengün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.
Mehmet Okur'dan sonra ikinci Türk
Mehmet Okur'dan sonra ikinci Türk
Milli basketbolcu Alperen Şengün,
2025 NBA All-Star
kadrosuna seçilerek
Mehmet Okur
'dan 18 yıl sonra All-Star'a seçilen ilk Türk oldu.
Bu sezon NBA'de 19.1 sayı, 10.4 ribaund ve 5.0 asist ortalamaları ile bu sezon NBA'in en iyilerinden olan Alperen Şengün, All-Star'da 12 kişilik
Batı Konferansı
karmasında kendine yer buldu.
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