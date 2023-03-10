Sevigen Akşener'in masayı dağıtma hamlesini sert sözlerle eleştirdi: Hırsı aklının önüne geçmiş

Mehmet Sevigen-Meral Akşener
CHP eski Milletvekili Mehmet Sevigen, katıldığı canlı yayında Altılı Masa'ya eleştirilerde bulundu. Muhalefetin aday belirleme sürecine ilişkin konuşan Sevigen
, "Ben o dört günü unutmuyorum. Kendi arasında anlaşamayan insanların bu millete ne faydası olacaktır."
dedi.
CNN Türk canlı yayınına katılan Sevigen şöyle konuştu:
"Eskiden Atatürkçü laik bir partiydik. Şimdi değiştik ne olduğumuz belli değil. 10 yıldır Kemal bey de yerini bırakmıyor. Şimdi de dayanmış Tayyip beyin düşmanlarına. Düşmanımın düşmanı benim dostumdur. Böyle bir şey olur mu?
"Bunların HDP vekillerinden ne farkı var?"
"Bunların HDP vekillerinden ne farkı var?"
HDP'nin içindekilerden daha tehlikelileri CHP'nin içinde var. Terör örgütü PKK'ya terör örgütü demeyen arkadaşlarımız var CHP'de milletvekili. İHA-SİHA'lara soruşturma yapacağız diyenler CHP vekilleri. Bunların HDP vekillerinden ne farkı var?
Şimdi kapı kapı Türkiye'yi mi dolaşacaklar? Kendilerine propaganda yapmak için birini al Karadeniz'e götür birini İç Anadolu'ya götür. İstanbul sahipsiz kalsın. Gerçi zaten sahipsiziz."
"Hırsı aklının önüne geçmiş"
"Hırsı aklının önüne geçmiş"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masayı dağıtma hamlesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sevigen şunları söyledi:
"O kadar büyük hakaret etti; "Bunlar çapsız, liyakatsiz" dedi. Siyasetteki en büyük ahlaksızlık; 2 tane başka partinin belediye başkanına sen partini bırak da gel deyip iç işlerine nasıl karışırsın? Hırsı aklının önüne geçmiş. Yukarıdan üst akıl geldi otur oturduğun yere dedi."
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#Meral Akşener
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