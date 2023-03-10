Sevigen Akşener'in masayı dağıtma hamlesini sert sözlerle eleştirdi: Hırsı aklının önüne geçmiş

"Eskiden Atatürkçü laik bir partiydik. Şimdi değiştik ne olduğumuz belli değil. 10 yıldır Kemal bey de yerini bırakmıyor. Şimdi de dayanmış Tayyip beyin düşmanlarına. Düşmanımın düşmanı benim dostumdur. Böyle bir şey olur mu?