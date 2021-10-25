Sevim Dağdelen ve Cem Özdemir de Kavala'ya siper oldu: Almanya Türk büyükelçiyi sınır dışı etsin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kadına şiddete sıfır tolerans' mesajı: Yıllardır topyekûn bir mücadele içindeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Eskişehir'de “Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda” buluşmasına katıldı. AK Parti'nin etkin kadın kolları teşkilatını ilk kuran parti olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kadınların en fazla ilerleme kaydettiği dönem bizimki' ifadelerini kullandı. Kadına karşı şiddete 'sıfır tolerans' dediklerini ve bu sorunla yıllardır topyekûn bir mücadele içerisinde olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm ilgili kurumlarla bunun üzerine kararlılıkla gittiklerini vurguladı.