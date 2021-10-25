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POLİTİKA

Sevim Dağdelen ve Cem Özdemir de Kavala'ya siper oldu: Almanya Türk büyükelçiyi sınır dışı etsin

Almanya'da Türkiye aleyhine faaliyet gösteren Türk asıllı milletvekilleri, Sevim Dağdelen ve Cem Özdemir de Osman Kavala'ya siper oldu. 10 büyükelçinin Türk yargısını hedef alan açıklamasına destek veren isimler, Türkiye'ye karşılık verilmesi gerektiğini savundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sevim Dağdelen ve Cem Özdemir de Kavalaya siper oldu: Almanya Türk büyükelçiyi sınır dışı etsin
Sevim Dağdelen - Cem Özdemir

ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçilikleri, Türk mahkemelerine Osman Kavala’yı serbest bırakma çağrısı yapmıştı.

Çağrıya sert sözlerle tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söz konusu büyükelçilerin istenmeyen adam ilan edilmesi için harekete geçilmesi talimatı verdiğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu talimatı Almanya'daki Türk düşmanlarını harekete geçirdi.

"ALMANYA DA TÜRK BÜYÜKELÇİYİ SINIR DIŞI ETSİN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 büyükelçi hakkında istenmeyen adam ilan edilmelerini eleştiren Almanya Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen, "Almanya da, Türk büyükelçiyi sınır dışı etsin" dedi.

CEM ÖZDEMİR: TÜRKİYE'YE ORTAK TEPKİ VERİLMELİ

Almanya'da Türkiye karşıtlığıyla bilinen Yeşiller milletvekili Cem Özdemir de konuyla ilgili bir açıklamada bulundu.

Özdemir, "Batılı demokrasilerin, Ankara’da net bir şekilde anlaşılacak ortak bir yanıt vermesine ihtiyacımız var" dedi.
Sevim Dağdelen ve Cem Özdemir de Kavalaya siper oldu: Almanya Türk büyükelçiyi sınır dışı etsin

Sevim Dağdelen ve Cem Özdemir de Kavala'ya siper oldu: Almanya Türk büyükelçiyi sınır dışı etsin
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