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Başsavcılık Seyhan Avşar ve T24 sitesindeki haber hakkında soruşturma başlattı

Başsavcılık Seyhan Avşar ve T24 sitesindeki haber hakkında soruşturma başlattı

00:4822/12/2024, Pazar
AA
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Seyhan Avşar ve T24 hakkında 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
Seyhan Avşar ve T24 hakkında 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, T24'te yayımlanan "Gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin Suriye'de öldürüldü." başlıklı habere ilişkin harekete geçti. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, söz konusu haber ile Avşar'ın sosyal medya paylaşımlarında terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıklar Daştan ve Bilgin'in övüldüğü belirtildi. Açıklamada, Avşar ile T24 isimli haber sitesi hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Gazeteci
Seyhan Avşar
ile T24 isimli haber sitesi hakkında "
terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıklar övüldüğü
" gerekçesiyle resen soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
ndan yapılan açıklamada, T24 haber sitesinde yayımlanan "
Gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin Suriye'de öldürüldü.
" başlıklı haber ile gazeteci Seyhan Avşar'ın sosyal medya paylaşımlarında
terör örgütü PKK
üyeliği bulunan firari sanıklar Daştan ve Bilgin'in övüldüğü belirtildi.

Resen soruşturma başlatıldı

Avşar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "
gazetecilik faaliyetleri ve gazeteci kimlikleri nedeniyle öldürüldükleri
" şeklinde yanıltıcı bilginin yayıldığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, konuya ilişkin "
terör örgütü propagandası yapmak
" ve "
halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak
" suçlarından
resen soruşturma
başlatıldığı ifade edildi.

Haklarında PKK üyeliğinde yakalama kararları var

Bu arada,
Cihan Bilgin
hakkında
Mardin Sulh Ceza Hakimliği
nce "
PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne üye olmak
" suçundan yakalama kararı olduğu öğrenildi.
Nazım Daştan
hakkında ise
Gaziantep 2. Ağır Ceza Hakimliği
nce "PKK/KCK-YPG/YDG-H silahlı terör örgütüne üye olmak" suçu ile "
PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak
"tan 5 farklı yakalama kararı olduğu, ayrıca "PKK/KCK silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" ile "terör örgütüne üye olmak" suçlarından da 6 adli kaydı bulunduğu kaydedildi.


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#Cihan Bilgin
#Nazım Daştan

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