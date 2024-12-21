TSK'ya 'terör örgütü' iftirası atmıştı: Özlem Gürses hakkında ev hapsi kararı

Gürses, geçtiğimiz gün YouTube kanalındaki yayınında devrilen Baas rejimi sonrası Suriye haritasını değerlendirerek, "

Gördüğünüz üzere, IŞİD yapısı, yani TSK-SMO, Kürtler’in kontrol ettiği bazı bölgelerde küçük kazanımlar elde etmiş.