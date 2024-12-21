TSK'ya 'terör örgütü' iftirası atmıştı: Özlem Gürses hakkında ev hapsi kararı

YouTube kanalında yayınladığı videoda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) 'DEAŞ' iftirasında bulunan CHP yandaşı gazeteci Özlem Gürses hakkında ev hapsi kararı verildi. Nöbetçi hakimlikçe Gürses hakkında yurt dışına çıkış yasağı da getirildi. Geçtiğimiz gece Ankara'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen Gürses, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.
Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti
Türk ordusunu terör örgütünün bir yapısı olarak nitelendiren Gürses, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Ankara’da gözaltına alınarak İstanbul'a getirilmişti.
İfadesinin alınmasının ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilen Gürses, daha sonra ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Cezası belli oldu
Hakim karşısına çıkan Gürses hakkında ev hapsi kararı verildi.
Öte yandan nöbetçi hakimlikçe Gürses hakkında yurt dışına çıkış yasağı da getirildi.