Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
TSK'ya 'terör örgütü' iftirası atmıştı: Özlem Gürses hakkında ev hapsi kararı

TSK'ya 'terör örgütü' iftirası atmıştı: Özlem Gürses hakkında ev hapsi kararı

18:2421/12/2024, Cumartesi
G: 21/12/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Özlem Gürses, Suriye haritasını değerlendirdiği yayınında TSK'yı ve SMO'yu 'DEAŞ' yapısı olarak nitelendirmişti.
Özlem Gürses, Suriye haritasını değerlendirdiği yayınında TSK'yı ve SMO'yu 'DEAŞ' yapısı olarak nitelendirmişti.

YouTube kanalında yayınladığı videoda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) 'DEAŞ' iftirasında bulunan CHP yandaşı gazeteci Özlem Gürses hakkında ev hapsi kararı verildi. Nöbetçi hakimlikçe Gürses hakkında yurt dışına çıkış yasağı da getirildi. Geçtiğimiz gece Ankara'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen Gürses, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK)
ve
Suriye Milli Ordusu'na (SMO)
'DEAŞ yapısı' iftirasında bulunan CHP yandaşı gazeteci Özlem Gürses hakkında ev hapsi cezası verildi.
Gürses, geçtiğimiz gün YouTube kanalındaki yayınında devrilen Baas rejimi sonrası Suriye haritasını değerlendirerek, "
Gördüğünüz üzere, IŞİD yapısı, yani TSK-SMO, Kürtler’in kontrol ettiği bazı bölgelerde küçük kazanımlar elde etmiş.
" ifadelerini kullanmıştı.

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti

Türk ordusunu terör örgütünün bir yapısı olarak nitelendiren Gürses, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Ankara’da gözaltına alınarak İstanbul'a getirilmişti.

İfadesinin alınmasının ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilen Gürses, daha sonra ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Cezası belli oldu

Hakim karşısına çıkan Gürses hakkında ev hapsi kararı verildi.

Öte yandan nöbetçi hakimlikçe Gürses hakkında yurt dışına çıkış yasağı da getirildi.




#Özlem Gürses
#TSK
#Mehmetçik
#Terör Örgütü
#DEAŞ
#Suriye Milli Ordusu

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kentsel dönüşüm kira desteği artıyor: 2025 yılı kira desteği ne kadar olacak?