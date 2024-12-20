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Türk ordusuna iftira atan Özlem Gürses'e ilk destek Kemal Kılıçdaroğlu'ndan

Türk ordusuna iftira atan Özlem Gürses'e ilk destek Kemal Kılıçdaroğlu'ndan

Hüseyin Berk
22:1720/12/2024, Cuma
G: 20/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Kemal Kılıçdaroğlu, TSK'ya iftira sonrası Türk ordusunu değil, iftira atan Özlem Gürses'i savundu.
Kemal Kılıçdaroğlu, TSK'ya iftira sonrası Türk ordusunu değil, iftira atan Özlem Gürses'i savundu.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk ordusunu terör örgütlerinin 'yapısı' olarak niteleyen sözde gazeteci Özlem Gürses'e destek paylaşımı yaptı. Gürses'i 'düşündüklerini cesurca dile getirebilen, onurlu bir gazeteci' olarak niteleyen Kılıçdaroğlu, "Özlem Hanım’ın yanındayım" dedi.

CHP yandaşı gazeteci Özlem Gürses, YouTube kanalında yaptığı canlı yayında, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'na (SMO) 'DEAŞ yapısı' dedi.

Baas rejimi sonrası Suriye haritasını değerlendiren Gürses, “Gördüğünüz üzere, IŞİD yapısı, yani TSK-SMO, Kürtler’in kontrol ettiği bazı bölgelerde küçük kazanımlar elde etmiş.” ifadelerini kullandı.

Gözaltına alındı

Türk ordusunu terör örgütünün bir yapısı olarak nitelendiren Gürses, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Kendisine gelen tepkilere hakaretle yanıt verdi: 'Geri zekalılar...'

Gürses, bugünkü yayınında da skandal sözlerini eleştirenleri hedef alıp, "
Haddini bil diyerek beni hedef alıyorlar. Geri zekalılar, ben asker torunuyum. Ben ordu evlerinde büyüdüm"
demişti.

Özlem Gürses'e ilk destek Kemal Kılıçdaroğlu'ndan

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk ordusunu terör örgütlerinin 'yapısı' olarak niteleyen sözde gazeteci Özlem Gürses'e destek paylaşımı yaptı.

Gürses'i 'düşündüklerini cesurca dile getirebilen, onurlu bir gazeteci' olarak niteleyen Kılıçdaroğlu, "Özlem Hanım’ın yanındayım" dedi.

Mansur Yavaş da arka çıktı: 'Endişelerimiz arttı'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, Gürses'e destek için paylaşım yapanlardan.

"Basın özgürlüğü, demokrasimizin temel taşlarından biridir ve ifade özgürlüğü, toplumların ilerlemesi için vazgeçilmez bir değerdir."
diyen Yavaş,
"Gazeteci Özlem Gürses’in ifadeye çağrılması yerine doğrudan gözaltına alınması, hukuk devleti ve demokratik değerler açısından doğru bir yaklaşım değildir. Bu tür uygulamalar, sadece bireysel bir hak ihlali değil, aynı zamanda basının özgürce görev yapabilmesi konusundaki endişeleri de artırmaktadır. Yargı süreçlerine saygı duymakla birlikte, basın mensuplarının herhangi bir baskı ya da korku altında olmadan, özgürce ve tarafsızca görev yapabilmesi, güçlü ve adil bir demokrasinin olmazsa olmazıdır."
ifadelerini kullandı.


#Kemal Kılıçdaroğlu
#Özlem Gürses
#Türk Silahlı Kuvvetleri
#DEAŞ
#CHP

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