Türk ordusuna iftira atan Özlem Gürses'e ilk destek Kemal Kılıçdaroğlu'ndan

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk ordusunu terör örgütlerinin 'yapısı' olarak niteleyen sözde gazeteci Özlem Gürses'e destek paylaşımı yaptı. Gürses'i 'düşündüklerini cesurca dile getirebilen, onurlu bir gazeteci' olarak niteleyen Kılıçdaroğlu, "Özlem Hanım’ın yanındayım" dedi.
CHP yandaşı gazeteci Özlem Gürses, YouTube kanalında yaptığı canlı yayında, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'na (SMO) 'DEAŞ yapısı' dedi.
Baas rejimi sonrası Suriye haritasını değerlendiren Gürses, “Gördüğünüz üzere, IŞİD yapısı, yani TSK-SMO, Kürtler’in kontrol ettiği bazı bölgelerde küçük kazanımlar elde etmiş.” ifadelerini kullandı.
Gözaltına alındı
Türk ordusunu terör örgütünün bir yapısı olarak nitelendiren Gürses, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Kendisine gelen tepkilere hakaretle yanıt verdi: 'Geri zekalılar...'
Özlem Gürses'e ilk destek Kemal Kılıçdaroğlu'ndan
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk ordusunu terör örgütlerinin 'yapısı' olarak niteleyen sözde gazeteci Özlem Gürses'e destek paylaşımı yaptı.
Gürses'i 'düşündüklerini cesurca dile getirebilen, onurlu bir gazeteci' olarak niteleyen Kılıçdaroğlu, "Özlem Hanım’ın yanındayım" dedi.
Mansur Yavaş da arka çıktı: 'Endişelerimiz arttı'
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, Gürses'e destek için paylaşım yapanlardan.