Türk ordusuna iftira atan Özlem Gürses'e ilk destek Kemal Kılıçdaroğlu'ndan

"Gazeteci Özlem Gürses’in ifadeye çağrılması yerine doğrudan gözaltına alınması, hukuk devleti ve demokratik değerler açısından doğru bir yaklaşım değildir. Bu tür uygulamalar, sadece bireysel bir hak ihlali değil, aynı zamanda basının özgürce görev yapabilmesi konusundaki endişeleri de artırmaktadır. Yargı süreçlerine saygı duymakla birlikte, basın mensuplarının herhangi bir baskı ya da korku altında olmadan, özgürce ve tarafsızca görev yapabilmesi, güçlü ve adil bir demokrasinin olmazsa olmazıdır."