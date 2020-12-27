Seyhan Baraj Gölü'nde doluluk oranı yüzde 70'e ulaştı Çukurova'nın en önemli tarımsal sulama ve içme suyu ihtiyacını karşılayan Seyhan Baraj Gölü'nde doluluk oranı aralık ayında yüzde 70 seviyesine yükseldi. Geçen yılın aralık ayında 483 milyon metreküp suya sahip olan göldeki su miktarı bu yılın aynı döneminde yüzde 20'lik artışla 578 milyon metreküpe çıktı. Aralık ayındaki yağışlar, gölün su miktarında 25 milyon metreküplük artış sağladı.

Haber Merkezi 27 Aralık 2020, 12:00 Son Güncelleme: 27 Aralık 2020, 12:09 AA