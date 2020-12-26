Hayat 48 saatlik su kesintisinin yaşanacağı Kocaelide bidon satışları patladı
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​48 saatlik su kesintisinin yaşanacağı Kocaeli'de bidon satışları patladı

48 saatlik su kesintisinin yaşanacağı Kocaeli'de bidon satışları patladı

Kocaeli'de TCDD çalışmaları kapsamında 2 günlük planlı su kesintisi yaşanacağının açıklanmasının ardından esnaflar bidon satmak için, vatandaş ise almak için yarışa girdi.

Haber Merkezi İHA
Esnaf bidon satmak, vatandaşlar ise almak için sıraya girdi.
Esnaf bidon satmak, vatandaşlar ise almak için sıraya girdi.

TCDD'nin Hereke'de yürüttüğü 3. Hızlı tren hattı inşaat çalışmaları sebebiyle, 2 bin milimetre çapında ana isale hattının güzergahı değiştirileceği için Kocaeli'nin tamamında 48 saatlik planlı bir su kesintisi yaşanacak. 28 Aralık Pazartesi akşamı saat 23.00'da başlayacak olan planlı su kesintisi, 30 Aralık Çarşamba günü saat 23.00'a kadar devam edecek. Planlı su kesintisini duyan vatandaşlar bidon satışı yapılan yerlere akın etti. Daha çok en büyük boy olan 30 litrelik bidonları tercih eden vatandaşlar, susuz kalmamak için bidonların fiyatlarını dahi önemsemiyor.

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"FİYAT SORMADAN SADECE BİDON OLUP OLMADIĞINI SORUYORLAR"

Bidon satışlarında büyük bir patlama olduğunu belirten firma yetkilisi Arzu Karaal, gelen müşterilerin 10 tanesinden 8'inin bidon sorduğunu söyledi. Karaal, "Bidonlarımızı kapılara çıkarttık. Biz ürünleri dün akşam getirdik, anca yetiştirebildik. Bugün bir 15-20 tane sattık ama bu bidonların büyüklüğü 30 litre. Plastik bidonlarımız 3 litreden başlıyor, 30 litreye kadar var. En çok rağbet görenler musluklular bu arada. Fiyatlarımız da 22 buçuk ile 40 lira arasında değişiyor. İnsanlar sadece ürüne odaklı geliyorlar. Fiyat umurlarında bile değil. Genelde 30 litreyi, en büyüğü talep ediyorlar" dedi.

"EN ÇOK MUSLUKLU OLANLAR TERCİH EDİLİYOR"

Başka bir firmanın yetkilisi Sadullah Cengiz ise "48 saatlik bir su kesintisi olacak. Biz de vatandaşlarımız sıkıntı yaşamasınlar diye bidonlarımızı getirdik. İlgi var, insanlarımız alıyorlar, memnunlar. Bidonlarımız boy boy, fiyatlarımız da uygun. Talep gören bidonlar genellikle musluklu olanlar, onlar da 35 lira. İnsanlar susuz kalmasınlar diye bidonları satmaya devam ediyoruz. Depomuzda da ürünlerimiz var. Şu anlık bir sıkıntı yok" diye konuştu.

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"İNŞALLAH SU KESİNTİSİ İNSANLARIN BİR TEDBİR ALMASINA SEBEP OLUR"

Su kesintisinde susuz kalmamak için bidon almaya geldiğini kaydeden Zekeriya Özkurt isimli bir vatandaş da, "İSU sağ olsun 1 hafta önceden suların kesileceğini söyledi. Her ne olursa olsun ben suların kesilmesinden yanayım. 2 ayda bir, 1 gün su kesilsin ki; kuraklık var, yağmur yağmadı, evde herkes sularını dikkatli kullanmıyor. Diş fırçalarken, banyo yaparken, bulaşık yıkarken israfımız çok. İnşallah bu su kesintisi insanların bir tedbir almasına sebep olur. Bu kesinti de de insanlar suyun ne kadar kıymetli olduğunun farkına varır. Bu farkına varmakta bizi inşallah tedbir almaya ve kuraklığı önlememize sebep olur. Ben de susuz kalmamak için bidon almaya geldim. Normalde 2 güne 30 litre su yetmez ama idare edeceğim. Ben idare edeceğim ki suyun kıymetini bileceğim. Bu şekilde atlatacağız inşallah" şeklinde konuştu.

Sivaslı birkaç kadın bir araya gelip kimsenin aklına gelmeyeni yaptı: Yurt dışına satıyorlar
FOTOĞRAF 4
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Sivas Gürün Halk Eğitim Merkezi ile Sivas İş-Kur İl Müdürlüğü iş birliğinde açılan “Ev Tekstili Ürünleri Hazırlama” kursunda kadınlar bir yandan maske üretirken bir yandan da çocuk salıncağı üretimine başladılar.
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Koronavirüs dolayısıyla ilk günden bu zamana kadar maske üretimi yapan Sivas Gürün Halk Eğitim Merkezindeki kursiyer kadınlar bu kez de çocuklar için kolları sıvadılar. Pandemi dolayısıyla oyun parklarına gidemeyip evlerinde kalmak zorunda olan çocuklar için salıncak üretimine başlayan kursiyer kadınlar kendilerine de ek gelir sağlıyor.
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Kadınlar yaklaşık 40 ila 45 kilogram olan 7 ve 8 yaşındaki çocuklar için üretilen bu salıncakları 100 ile 130 lira arasında satışa sunuyorlar. Malzeme bulmakta sıkıntı çeken kadınlar iş adamlarından destek beklerken ürettikleri salıncaklar sayesinde de adeta oyun parklarını çocukların evlerine taşıyorlar.
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Usta Öğretici Tülay Kayış, ürettikleri çocuk salıncaklarını yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere her yere kargo ile gönderebildiklerini ifade ederek, “Gürün halk Eğitim Merkezi olarak biz burada İş-Kur bünyesinde ilk önce maske üretimiyle başladık. Daha sonra pandemi dolayısıyla çocukların evde sıkıldığını düşünerek bize de eki iş beceri olsun diye salıncak dikimine başladık. 14 kişiyiz ve neredeyse gündü 14 tane çıkaracak kadar salıncak üretiyoruz. Ürünlerimizde kumaş özelliklerine göre fiyatlarımız 100 ile 130 arasında değişiyor. Fakat malzeme bulma ve alma konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Bazı kumaşları buradan temin edemiyoruz bazen de maddi olarak sıkıntı yaşıyoruz. Bu konuda da iş adamlarımızdan desteklerini bekliyoruz. Aynı zaman da salıncakları yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere kargo ile her yere gönderebiliyoruz. Salıncaklarımız 40 ila 45 kilo arası çocukları taşımakta. 7 veya 8 yaşına kadar kullanılabiliyor” dedi.
Sivaslı birkaç kadın bir araya gelip kimsenin aklına gelmeyeni yaptı: Yurt dışına satıyorlar
Sivas'ın Gürün İlçesi Halk Eğitim Merkezinde kursiyer kadınlar daha çok oyun parkında görmeye alışık olduğumuz salıncağı evlere taşıyorlar.


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