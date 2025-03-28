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Seyir halindeki otomobil alev aldı: Kullanılamaz hale geldi

Seyir halindeki otomobil alev aldı: Kullanılamaz hale geldi

16:0228/03/2025, Cuma
DHA
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Bölgeye ulaşan ekipler, otomobili kısa süre içerisinde söndürdü.
Bölgeye ulaşan ekipler, otomobili kısa süre içerisinde söndürdü.

Sakarya'da hareket halindeyken alev alan otomobil, yangında kullanılamaz hale geldi.

Karapürçek ilçesine bağlı Kızılbayır Mahallesi'nde dün hareket halindeki otomobilde yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekip içindeki yolcularla birlikte indi. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, otomobili kısa süre içerisinde söndürdü. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


#sakarya
#araba
#yangın

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