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Gündem Seyyar satıcının karpuzlarını sel alıp götürdü Borcumu ödeyecektim ne yapacağımı bilmiyorum
ADANA

Seyyar satıcının karpuzlarını sel alıp götürdü: Borcumu ödeyecektim ne yapacağımı bilmiyorum

Adana’da 4 bin lira borçla satın alıp kaldırımda satan seyyar satıcının karpuzları, dün aniden bastıran şiddetli yağmurda sele kapılıp gitti. Karpuz satan Yaşar Sancar, "Ne yapacağımı bilmiyorum. Ben karpuzları 4 bin lira borçlanıp almıştım. Karpuzları satıp borcumu ödeyecektim. Bir tane bile karpuz kalmadı" dedi.

Haber Merkezi İHA
Yaşar Sancar adlı seyyar satıcının karpuzları da sele kapıldı.
Yaşar Sancar adlı seyyar satıcının karpuzları da sele kapıldı.

Adana'da Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi’nde dün öğleden sonra aniden başlayan ve yaklaşık 20 dakika süren yağmur hayatı felç etti. Yolda ve parklarda pek çok araç sular altında kalıp sürüklenirken, Çukurova ilçesinde kaldırımda karpuz satan Yaşar Sancar adlı seyyar satıcının karpuzları da sele kapıldı.

Yaşar Sancar

4 bin lira borçlanıp satın aldığı karpuzları sele kapılıp giden seyyar Yaşar Sancar neye uğradığını şaşırdı. Yaşar Sancar’ın, sular çekildikten sonra karpuzlarından bulabildiklerini çevreden toparlayıp tekrar çadırına getirdi. Kimi vatandaşlar da buldukları karpuzu yol kenarlarına bırakırken kimisi de satıcının çadırına getirdi.

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Yaşar Sancar adlı seyyar satıcının karpuzları da sele kapıldı.

Karpuzları satıp borcunu ödeyecekti

Sancar, öğleden sonra aniden yağmur başladığını daha sonrada sel olduğunu kendisi canını zor kurtardığını ancak karpuzlarının tamamının selde gittiğini belirterek, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Ne yapacağımı bilmiyorum. Ben karpuzları 4 bin lira borçlanıp almıştım. Karpuzları satıp borcumu ödeyecektim. Bir tane bile karpuz kalmadı."

Yaşar Sancar adlı seyyar satıcının karpuzları da sele kapıldı.

Yaşar Sancar adlı seyyar satıcının karpuzları da sele kapıldı.
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