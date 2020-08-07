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Gündem Seyyar satıcının sattığı dondurma kutusundan toprak çıktı
GAZİANTEP

Seyyar satıcının sattığı dondurma kutusundan toprak çıktı

Gaziantep'te zabıta ekipleri inanılmaz bir olaya tanıklık etti. Ekipler yol kenarında seyyar satıcılara yönelik denetim yaptıkları sırada satılan paketli dondurma kutularının toprakla doldurulduğunu gördü.

Haber Merkezi DHA
Dondurma paketlerinin içinden toprak çıktı.
Dondurma paketlerinin içinden toprak çıktı.

Kentte son günlerde yol kenarında sürücülere ‘Maraş dondurması’ adı altında dondurma satan seyyar satıcılar arttı. Bunun üzerine dün Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri bu tür satış yapan kişilere yönelik denetim yaptı.

Zabıta ekipleri dondurma paketlerini açtıklarında gözlerine inanamadı.
  • Düztepe Mahallesi’nde ismi öğrenilemeyen bir kişinin otomobilin bagajından dondurma satışı yaptığını gören ekipler, araçtaki dondurma paketlerini inceledi. Zabıta ekipleri, kapalı kutuları açtığında içinde dondurma yerine toprak konulduğunu belirledi.

Otomobilin bagajında dondurma satışı yaptılar.

Dondurma kutularına el koyan ekipler, satıcıya ve araç plakasına ceza kesti.

Dondurma kutusunda toprak sattılar.

Zabıta Daire Başkanı Cafer Yılmaz vatandaşları bu tür olaylara karşı uyararak, “Sokakta satış yapmak zaten yasak. Biz bu tür kişilere yönelik denetimlerimizi yapıyoruz. Bununla birlikte vatandaşlarımızın böyle yerlerden alışveriş yapmamalarını rica ediyoruz. Sağlık açısından da çeşitli çok büyük riskleri var. İnsanlar bildikleri yerlerden alışveriş yapsınlar” dedi.

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