Sezer’in katıldığı ADD toplantısında darbe çağrısı: Hükümetleri uzun sürdü parantezi kapatmak lazım

Atatürkçü Düşünce Derneği'nin geçtiğimiz günlerde düzenlenen ödül töreni darbe çağrısına sahne oldu.
10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in Uğur Dündar'a ödül verdiği törende kürsüye çıkarak konuşma yapan edebiyatçı Ataol Behramoğlu, hükümeti hedef alarak şu ifadeleri kullandı:
“İnsani her türlü değere karşı bir iktidar var. Ölümü yüceltiyorlar, kadına, doğaya, her şeye karşılar. Bizim başlıca görevimiz… 'Parantez' diyorlar ya cumhuriyete, aslında kendileri parantez ve çok da uzun sürdü aslında. O parantezi kapatmak görevimiz. Burada gerçekten hepimize görevler düşmekte.”