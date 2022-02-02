Sezer’in katıldığı ADD toplantısında darbe çağrısı: Hükümetleri uzun sürdü parantezi kapatmak lazım

Sezer’in katıldığı ADD toplantısında darbe çağrısı: Hükümetleri çok da uzun sürdü bu parantezi kapatmak lazım

Atatürkçü Düşünce Derneği'nin ödül töreni darbe çağrısına sahne oldu. 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in Uğur Dündar'a ödül verdiği törende söz alan Edebiyatçı Ataol Behramoğlu “İnsani her türlü değere karşı bir iktidar var. Ölümü yüceltiyorlar, kadına, doğaya, her şeye karşılar. Bizim başlıca görevimiz… 'Parantez' diyorlar ya cumhuriyete, aslında kendileri parantez ve çok da uzun sürdü aslında. O parantezi kapatmak görevimiz” ifadeleriyle müdahale çağrısında bulundu.