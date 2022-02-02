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POLİTİKA

Sezer’in katıldığı ADD toplantısında darbe çağrısı: Hükümetleri uzun sürdü parantezi kapatmak lazım

Atatürkçü Düşünce Derneği'nin ödül töreninde konuşma yapan edebiyatçı Ataol Behramoğlu, hükümete yönelik, "Çok uzun sürdü, bu parantezi kapatmak lazım" diyerek darbe çağrısında bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sezer’in katıldığı ADD toplantısında darbe çağrısı: Hükümetleri uzun sürdü parantezi kapatmak lazım
Ataol Behramoğlu

Atatürkçü Düşünce Derneği'nin geçtiğimiz günlerde düzenlenen ödül töreni darbe çağrısına sahne oldu.

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in Uğur Dündar'a ödül verdiği törende kürsüye çıkarak konuşma yapan edebiyatçı Ataol Behramoğlu, hükümeti hedef alarak şu ifadeleri kullandı:

“İnsani her türlü değere karşı bir iktidar var. Ölümü yüceltiyorlar, kadına, doğaya, her şeye karşılar. Bizim başlıca görevimiz… 'Parantez' diyorlar ya cumhuriyete, aslında kendileri parantez ve çok da uzun sürdü aslında. O parantezi kapatmak görevimiz. Burada gerçekten hepimize görevler düşmekte.”

Sezer’in katıldığı ADD toplantısında darbe çağrısı: Hükümetleri çok da uzun sürdü bu parantezi kapatmak lazım
OYNAT 01:14
Sezer’in katıldığı ADD toplantısında darbe çağrısı: Hükümetleri çok da uzun sürdü bu parantezi kapatmak lazım
Atatürkçü Düşünce Derneği'nin ödül töreni darbe çağrısına sahne oldu. 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in Uğur Dündar'a ödül verdiği törende söz alan Edebiyatçı Ataol Behramoğlu “İnsani her türlü değere karşı bir iktidar var. Ölümü yüceltiyorlar, kadına, doğaya, her şeye karşılar. Bizim başlıca görevimiz… 'Parantez' diyorlar ya cumhuriyete, aslında kendileri parantez ve çok da uzun sürdü aslında. O parantezi kapatmak görevimiz” ifadeleriyle müdahale çağrısında bulundu.

  • Hükümete müdahale çağrısında bulunan Behramoğlu'nun ifadeleri büyük tepki topladı.

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