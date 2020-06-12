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POLİTİKA

Siber vatan: Cumhurbaşkanı Erdoğan dikkat çekmişti

Kara-deniz-hava sahalarına ‘siber saha’ da eklenecek. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Ulusal Yapay Zeka Strateji Belgesi hazırlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmanın arkasında olduğunu vurguladı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da konunun önemini “siber vatan” tanımlamasıyla dile getirdi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye, koronavirüs sonrasında hız kazanan dijitalleşmede dünyadan geri kalmamak için yol haritasını hazırlıyor. Toplumda dijital farkındalığın artırılması ve dijital teknolojinin doğru ve etkili şekilde kullanılmasını sağlamak için çalışmalar yürütülecek.

ALGI OPERASYONLARINA KARŞI ÖNLEM ALINACAK

Bu kampanyalar çerçevesinde, dijital teknolojiyi etkin bir şekilde kullanabilen, çevrim içi davranışlarının hukuki sorumluluğunu üstlenebilen, dijital içerikleri eleştirebilen, sorgulayan, dijital teknolojiyi diğer insanlara zarar vermeden kullanan bireylerin yetişmesi için çalışmalar yürütülecek. Gençlere yönelik de çalışmalara yürütülecek.

YAPAY ZEKA STRATEJİ BELGESİ İLE DESTEK

Diplomaside de dijital atılıma ağırlık verilecek. Dijital dünyada algı operasyonlarına karşı zihinlerin korunması ve kişisel verilerin güvenliği için İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan Sosyal Medya Kullanım Kılavuzu’ndan yararlanılması da bu süreçte ön görülüyor. Dijital atılım strateji belgeleriyle de desteklenecek. Bu çerçevede Ulusal Yapay Zeka Strateji Belgesi’nin hazırlıkları da Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yürütülüyor.

OYUNUN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRECEĞİZ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da önceki gün yaptığı paylaşımlarda “siber vatan” vurgusu yaptı. Altun, “Teknolojinin hayatımızın her alanında var olduğu, bireysel ve kurumsal iletişim ağlarının dijital mecralardan sürdürüldüğü günümüz dünyasında kara-deniz-hava sınır sahalarımıza siber sınırlarımızı da ekliyoruz. Vatandaşlarımıza dijital dünyayı tanıtıyoruz” dedi. Vatandaşlara dijital dünyayı tanıttıklarını, “dijital dünya da 5’ten büyüktür” dediklerini aktaran Altun, dijital dünyada uluslararası oyunun içeriğini ve yönünü değiştirmenin ellerinde olduğunu ifade etti.  ANKARA

Yeni sürecin aktörü olacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Dijital alanda atılacak adımlara dikkat çekmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından dijital farkındalık masajı paylaştı. Erdoğan mesajında “Türkiye olarak gelişen dünyayı sadece uzaktan izlemiyor, son 18 yılda attığımız adımlar ve gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla yeni sürecin aktörlerinden biri haline geliyoruz. İnşallah milletimizin desteğiyle güçlü bir #DijitalFarkındalık oluşturacak, geleceğe umutla bakacağız” dedi.

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