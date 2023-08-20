Sıcak gündeme 'spor' arası: Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderleriyle Dünya Atletizm Şampiyonası'nı izledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'daki Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Katar Emiri Al Sani ile sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın davetine icabetle geldiği başkent Budapeşte'de Dünya Atletizm Şampiyonası etkinliklerinin bir bölümüne katıldı.
Sıcak gündeme 'spor' arası
Budapeşte Dünya Atletizm Şampiyonası 2023 Erkekler 100 metre yarışı finalini izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, stadyumda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile sohbet etti.
Gün içerisinde birçok devlet lideriyle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gün içerisinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandır Vucic, Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ve Macaristan Başbakan Viktor Orban ile görüşmelerde bulundu.