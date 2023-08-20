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Sıcak gündeme 'spor' arası: Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderleriyle Dünya Atletizm Şampiyonası'nı izledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın davetine icabetle ziyaret gerçekleştirdiği Budapeşte'de, Dünya Atletizm Şampiyonası'nı takip etti. Erdoğan, stadyumda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile sohbet etti.

22:48 . 20/08/2023 Pazar
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'daki Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Katar Emiri Al Sani ile sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'daki Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Katar Emiri Al Sani ile sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın davetine icabetle geldiği başkent Budapeşte'de Dünya Atletizm Şampiyonası etkinliklerinin bir bölümüne katıldı.

Sıcak gündeme 'spor' arası

Budapeşte Dünya Atletizm Şampiyonası 2023 Erkekler 100 metre yarışı finalini izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, stadyumda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile sohbet etti.

Gün içerisinde birçok devlet lideriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gün içerisinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandır Vucic, Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ve Macaristan Başbakan Viktor Orban ile görüşmelerde bulundu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan Budapeşte'de Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Budapeşte'de Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Budapeşte'de, davetine icabetle ziyaret ettiği Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Başbakan Orban'ın çalışma ofisinin bulunduğu Karmelita Manastırı'nda yapılan görüşmede, Türkiye-Macaristan ilişkilerinin yanı sıra Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik süreci ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Zafer Çubukçu eşlik etti.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Macaristan
#Viktor Orban
#Şevket Mirziyoyev
#Aleksandar Vucic
#Katalin Novak
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