Sıcaklıklar bu hafta da mevsim normallerinin üzerinde olacak

Sıcaklıklar etkisini sürdürecek.
Sıcaklıklar etkisini sürdürecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta boyunca sıcaklıkların yurt genelinde etkili olacağını duyurdu. Cuma gününden itibaren artış beklenirken, bazı bölgelerde aralıklı sağanak görülecek. İstanbul’da yarın yağış, Ankara ve İzmir’de ise yükselen sıcaklıklar öne çıkıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Özdemirci, sıcaklığın, yurdun iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceğini bildirdi.

Cuma gününden itibaren sıcaklıkta artış görüleceğini belirten Özdemirci,
"Ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesini bekliyoruz"
dedi.
Yurdun yağış alacak bölgelerine değinen Özdemirci,
"Yarın için Marmara'nın kuzeydoğusu, Kırklareli çevreleri, Sinop ve Bolu dışında Batı Karadeniz bölgesinde sağanak bekliyoruz. Güneyde yine Isparta'nın doğusu, Konya'nın batı kesimlerinde, Doğu Akdeniz'de Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinde ve Hatay'ın kıyılarında aralıklı sağanak görülecek"
ifadelerini kullandı.

Perşembe günü ise orta ve doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde yağış beklendiğini söyleyen Özdemirci, cuma günü ise yurt genelinde yağış görülmeyeceğini aktardı.

Üç büyükşehirde hava durumu

Özdemirci, İstanbul'da yarın yağış görüleceğini ve sıcaklığın 29 derece olmasının beklendiğini söyledi.

Mehmet Özdemirci, perşembe ve cuma günü kentte sıcaklığın 31 derece, az bulutlu ve açık olacağının tahmin edildiğini belirtti.

Ankara'da hafta boyunca yağış beklenmediğini söyleyen Özdemirci, kentte sıcaklığın yarın ve perşembe günü 31 derece, cuma günü 33 derece olacağını ifade etti.

Özdemirci, İzmir'de ise sıcaklığın yarın 34 derece, perşembe günü 36, cuma günü ise 37 derece olacağını kaydetti.



