Sığınmacı provokasyonunu sürdüren Ümit Özdağ'ın algı oyununu Esenler Kaymakamlığı bozdu

Sığınmacılara yönelik ırkçı çıkışlarıyla gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir iddiada bulundu. Özdağ, İstanbul'un Esenler ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde Afgan uyruklu 4 kişinin 12 yaşındaki bir çocuğa tecavüz ettiğini öne sürdü.

Özdağ bölgede halkın sokağa döküldüğünü ve "Mahallemizde yabancı istemiyoruz" sloganlarının atıldığını öne sürdü.

Dün akşam Esenyurt Namık Kemal mahallesinde 4 Afgan 12 yaşında bir Suriyeli kıza tecavüz etti. Halk sokağa döküldü. Afganlar ağır şekilde dövüldü. Halk mahallemizde yabancı istemiyoruz diyerek emlak komisyoncularına tepki gösterdi. Bıçak sırtında yaşadığımız günlerden geçiyoruz. REKLAM July 5, 2022

ESENLER KAYMAKAMLIĞI: İDDİALAR GERÇEK DIŞI

Özdağ'ın bu iddiasının ardından resmi makamlardan açıklama geldi. Esenler Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada söz konusu iddiaların gerçek dışı olduğu belirtilerek ilçede böyle bir olayın yaşanmadığı duyuruldu.

Esenler Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, 'İlçemizde yabancı uyruklu şahıslar tarafından bir çocuğa tecavüz edildiği' yönündeki iddialar gerçek dışıdır, ilçemizde bu şekilde bir olay yaşanmamıştır. Kamu düzeni ve güvenliğini bozmayı hedefleyen bu ve benzeri paylaşımlara itibar edilmemesi hususu kamuoyunun takdirine saygıyla sunulur"

NE ÖZÜR DİLEDİ NE DE PAYLAŞIMINI KALDIRDI

Ümit Özdağ, Esenler Kaymakamlığı'nın böyle bir olayın yaşanmadığını açıklamasına rağmen söz konusu paylaşımını kaldırmadı.

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