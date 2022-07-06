Gündem Sığınmacı provokasyonunu sürdüren Ümit Özdağın algı oyununu Esenler Kaymakamlığı bozdu
POLİTİKA

Sığınmacı provokasyonunu sürdüren Ümit Özdağ'ın algı oyununu Esenler Kaymakamlığı bozdu

Sığınmacılar üzerinden yaptığı provokasyonlarla adından söz ettiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın İstanbul'un Esenler ilçesinde Afgan uyruklu 4 kişinin 12 yaşındaki bir çocuğa tecavüz ettiği iddiası üzerine Esenler Kaymakamlığı'ndan açıklama geldi. Esenler Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, iddiaların gerçek dışı olduğu belirtilerek ilçede böyle bir olayın yaşanmadığı vurgulandı. Özdağ ise resmi makamlardan gelen açıklamaya rağmen söz konusu paylaşımını sosyal medya hesabından kaldırmadı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sığınmacı provokasyonunu sürdüren Ümit Özdağın algı oyununu Esenler Kaymakamlığı bozdu
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ

Sığınmacılara yönelik ırkçı çıkışlarıyla gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir iddiada bulundu. Özdağ, İstanbul'un Esenler ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde Afgan uyruklu 4 kişinin 12 yaşındaki bir çocuğa tecavüz ettiğini öne sürdü.

Özdağ bölgede halkın sokağa döküldüğünü ve "Mahallemizde yabancı istemiyoruz" sloganlarının atıldığını öne sürdü.

ESENLER KAYMAKAMLIĞI: İDDİALAR GERÇEK DIŞI

Özdağ'ın bu iddiasının ardından resmi makamlardan açıklama geldi. Esenler Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada söz konusu iddiaların gerçek dışı olduğu belirtilerek ilçede böyle bir olayın yaşanmadığı duyuruldu.

Esenler Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, 'İlçemizde yabancı uyruklu şahıslar tarafından bir çocuğa tecavüz edildiği' yönündeki iddialar gerçek dışıdır, ilçemizde bu şekilde bir olay yaşanmamıştır. Kamu düzeni ve güvenliğini bozmayı hedefleyen bu ve benzeri paylaşımlara itibar edilmemesi hususu kamuoyunun takdirine saygıyla sunulur"

NE ÖZÜR DİLEDİ NE DE PAYLAŞIMINI KALDIRDI

Ümit Özdağ, Esenler Kaymakamlığı'nın böyle bir olayın yaşanmadığını açıklamasına rağmen söz konusu paylaşımını kaldırmadı.

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