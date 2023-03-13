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Sihirli orman depremzede çocuklar için sahnelendi

Keçiören Belediye Konservatuvarı Genç Tiyatro Atölyesi tarafından hazırlanan ‘Sihirli Orman’ isimli oyun depremzede çocuklar için sahnelendi.

Haber Merkezi
14:21 . 13/03/2023 Pazartesi
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Sihirli orman depremzede çocuklar için sahnelendi

Sihirli orman depremzede çocuklar için sahnelendi

Afetin travmasını atlatmaları için ilçedeki Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu’nda sahnelenen oyuna çocuklar aileleriyle birlikte katıldı. 9 kişilik oyuncu grubundan oluşan oyunun sonunda minikler oyuncularla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Depremzede çocukların ve gençlerin aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirmesi için sahnelenen oyunun yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Afetzede çocuklarımız yaşadıkları sıkıntılı süreci daha kolay atlatabilsinler diye Sihirli Orman oyunumuzu sahneledik. Farklı bir şehre gelmiş olmaları münasebetiyle yaşayacakları uyum problemini ortadan kaldırmak için onlara yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz. Genç Tiyatro Atölyesi oyuncularımıza ve tüm teknik ekibimize teşekkür ediyorum.” dedi.


#keçiören
#sihirli orman
#depremzede
13 dakika önce
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Sihirli orman depremzede çocuklar için sahnelendi
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