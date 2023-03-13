Sihirli orman depremzede çocuklar için sahnelendi

Depremzede çocukların ve gençlerin aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirmesi için sahnelenen oyunun yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Afetzede çocuklarımız yaşadıkları sıkıntılı süreci daha kolay atlatabilsinler diye Sihirli Orman oyunumuzu sahneledik. Farklı bir şehre gelmiş olmaları münasebetiyle yaşayacakları uyum problemini ortadan kaldırmak için onlara yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz. Genç Tiyatro Atölyesi oyuncularımıza ve tüm teknik ekibimize teşekkür ediyorum.” dedi.