Şiir ve edebiyatın başkenti Kahramanmaraş'ta kültür şöleni

Şiir ve edebiyatın başkenti, dondurma ve kırmızı biberin ana vatanı, yedi güzel adamın şehri Kahramanmaraş’ta 3. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri’nin açılışı gerçekleştirildi. Açılış programında 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, milletvekilleri ve yüzlerce edebiyatsever yer aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, Şiir ve Edebiyat Günleri tanıtım filmi de katılımcılara izletildi.

Açılış programında konuşan Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, “Şehrimiz, çok büyük yazar, şair ve fikir adamı yetiştirdi. Gerçekten Kahramanmaraş’ımızda çok güzel adamlar yaşadı. İyi ki yaşamışlar, iyi ki onları tanımışız ve iyi ki o güzel sözlerini bizlere söylemişler. Her biri ayrı kıymetli” dedi.

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise, “Sayın Cumhurbaşkanımız, Kahramanmaraş’ımızın uluslararası arenada şiir ve edebiyat kimliğiyle yer alması gerektiğini ifade etmişti. Bizler de şehrimizin şiir ve edebiyat alanında var olan bu potansiyelini daha da ileriye taşımaya, ulusal ve uluslararası arenada daha tanınır hale getirmeye gayret ediyoruz” diye konuştu.

Açılış programı, protokol konuşmalarının ardından gerçekleştirilen ses ve tambur sanatçısı Hakan Dedeler konseriyle devam etti. Programın devamında gerçekleştirilen şiir dinletisinde ise Abdurrahim Karakoç, Mevlâna İdris, Necip Fazıl Kısakürek, Nuri Pakdil, Sezai Karakoç, Akif İnan, Alaaddin Özdenören, Bahaattin Karakoç, Erdem Beyazıt ve Cahit Zarifoğlu’nun birbirinden değerli eserleri edebiyatseverler için seslendirildi.

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